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        Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 4 bölgemizde sağanak bekleniyor. 6 ilimiz için "sarı" alarm uyarısında bulunulurken, yağışın, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı belirtildi. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 06:55 Güncelleme: 15.07.2024 - 06:55
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        Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Sivas ve Sinop çevreleri, Hatay'ın kuzey ve batı kesimlerinde sağanak bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU'NUN KUZEYİNDE ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        MARMARA VE KIYI EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, kuzey ve Kıyı Ege ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        "SARI" ALARM VERİLEN İLLERİMİZ

        Meteoroloji tarafından Artvin, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Bayburt ile Ardahan için "sarı" alarm verilerek sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

        ANKARA: 33, Az bulutlu açık

        İSTANBUL: 34, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 37, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 34, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 34, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 39, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 31, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 38, Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA: 39, Az bulutlu

        ADANA: 36, Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ANTALYA: 39, Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 32, Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA: 33, Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI: 34, Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR: 32, Parçalı bulutlu

        SİVAS: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 31, Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK: 30, Parçalı bulutlu

        SİNOP: 29, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 33, Parçalı bulutlu

        ARTVİN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

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        SAMSUN: 31, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

        KARS: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

        MALATYA: 36, Parçalı bulutlu, batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 37, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık

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