Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 4 bölgemizde sağanak bekleniyor. 6 ilimiz için "sarı" alarm uyarısında bulunulurken, yağışın, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı belirtildi. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Sivas ve Sinop çevreleri, Hatay'ın kuzey ve batı kesimlerinde sağanak bekleniyor.
DOĞU ANADOLU'NUN KUZEYİNDE ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE KIYI EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, kuzey ve Kıyı Ege ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
"SARI" ALARM VERİLEN İLLERİMİZ
Meteoroloji tarafından Artvin, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Bayburt ile Ardahan için "sarı" alarm verilerek sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
ANKARA: 33, Az bulutlu açık
İSTANBUL: 34, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 37, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 34, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 34, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 39, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 31, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 38, Parçalı ve az bulutlu
MANİSA: 39, Az bulutlu
ADANA: 36, Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 39, Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 32, Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA: 33, Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI: 34, Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: 32, Parçalı bulutlu
SİVAS: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 31, Parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 30, Parçalı bulutlu
SİNOP: 29, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 33, Parçalı bulutlu
ARTVİN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
SAMSUN: 31, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
KARS: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA: 36, Parçalı bulutlu, batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 37, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık