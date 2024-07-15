Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Sivas ve Sinop çevreleri, Hatay'ın kuzey ve batı kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, kuzey ve Kıyı Ege ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

"SARI" ALARM VERİLEN İLLERİMİZ

Meteoroloji tarafından Artvin, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Bayburt ile Ardahan için "sarı" alarm verilerek sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

ANKARA: 33, Az bulutlu açık

İSTANBUL: 34, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 37, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 34, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 34, Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE: 39, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 31, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 38, Parçalı ve az bulutlu

MANİSA: 39, Az bulutlu

ADANA: 36, Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ANTALYA: 39, Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 32, Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA: 33, Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI: 34, Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR: 32, Parçalı bulutlu

SİVAS: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 31, Parçalı bulutlu

ZONGULDAK: 30, Parçalı bulutlu

SİNOP: 29, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 33, Parçalı bulutlu

ARTVİN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

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SAMSUN: 31, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

KARS: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

MALATYA: 36, Parçalı bulutlu, batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 37, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık