Yerel seçim ve güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanan HDP MYK toplantısı devam ediyor.HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve HDP’nin kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı.

"BUNLAR HALKIN ADAYLARIDIR"



Oluç şöyle konuştu:



"Yerel seçim çalışmalarımızda iki önemli gelişme yaşandı. Halk oylamaları gerçekleştirdik. 30 il ve ilçe merkezinde oylamalar yaptık, adayların belirlenmesi için sandık koyduk, orada halk gelip oy kullandı. HDP, 30 il ve ilçe merkezinde adaylarını halk oylaması ve eğilim yoklaması ile belirlemiş oldu. Halk oylamaları, HDP’nin adaylarını nerede belirlediğini bilmiyoruz diyenlere bir cevap oldu. HDP, adaylarını nasıl ve nerede belirlediğini göstermiş oldu. Çıkan sonuçlara göre adaylar belirlenmiştir. Bunlar halkın adaylarıdır"

DİĞER İSİMLER DE AÇIKLANACAK





Oluç konuşmasını şöyle sürdürdü: "Adaylarımızı eşbaşkanlık, eşit kadın temsiliyeti anlayışımıza göre açıklıyoruz. Böylece 2 büyükşehir, 4 il, 35 ilçe eş belediye başkanımızı, yani 41 merkezdeki eş başkanlarımızı açıklamış olduk. Çalışmalarımız devam ediyor"



İŞTE HDP'Lİ ADAYLARIN LİSTESİ

MYK toplantımız devam ettiğini belirten HDP Sözcüsü Oluç, "Günün ilerleyen saatlerinde yeni isimler de belirlenecektir. Bu isimleri de yarın ya da Cuma günü yapacağımız basın toplantılarında açıklayacağız" dedi.Oluç konuşmasını şöyle sürdürdü: "Adaylarımızı eşbaşkanlık, eşit kadın temsiliyeti anlayışımıza göre açıklıyoruz. Böylece 2 büyükşehir, 4 il, 35 ilçe eş belediye başkanımızı, yani 41 merkezdeki eş başkanlarımızı açıklamış olduk. Çalışmalarımız devam ediyor" VAN Van Büyükşehir: Bedia Özgökçe Ertan - Mustafa Avcı İpekyolu: Azim Yacan - Şehzade Kurt Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit - Seyfettin İtah Özalp: Dilan Öğrenci - Yakup Almaç Çaldıran: Leyla Adsak - Faruk Demir Başkale: Şengül Polat -Erkan Acar Gürpınar: Rojbin Akdağ- Kemal Güler Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker MARDİN Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk / Figen Altındağ Nusaybin: Semire Nergiz / Ferhat Kut Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz- Salih Kuday Derik: Mülkiye Esmez-Mehmet Şerif Kıran Kars Merkez İlçe: Ayhan Bilgen – Hatice Orhankazi Muş Merkez İlçe: Sırrı Sakık - Sibel Genç Bulanık: Eylem Suruca / Adnan Topçu Malazgirt: Gülay Çelik -Erdal Çakar Varto: Ülkü Baytaş / Gıyasettin Aydemir

Batman Merkez İlçe: Songül Korkmaz- Sabri Özdemir Bitlis Merkez İlçe: Zekiye İlbasan - Faruk İşler Tatvan: Serap Çakmak - Habip Yeşiltepe HAKKARİ Gever: Remziye Yaşar - İrfan Sarı Çukurca: Hevidar Ertuç - Ebubekir Kanat Şemdinli: Felem Aker – Sami Beşer Büyükçiftlik: Gülcan Ceylan-Emin Bulgan



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DİYARBAKIR Sur: Filiz Buluttekin -Cemal Özdemir Bağlar: Zübeyde Zümrüt- Zeyat Ceylan Yenişehir: Belgin Diken-İbrahim Çiçek Lice: Salime Zingil- Tarık Mercan Silvan: Naşide TOPRAK- Abbas Hilmi Azizoğlu Bismil: Gülşen Özer/ Orhan Ayaz Eğil: Gülistan Ensarioğlu/ Mustafa Akkul



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