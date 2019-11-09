Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, HDP 3. Olağan kongresinde yapılan konuşmalarda terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 şüpheli yakalandı, bir kişi aranıyor.

Soruşturma kapsamında milletvekili olan Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında da örgüt propagandası yapmak suçundan hazırlanan soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.