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HDP Eş Başkanları Temelli ve Buldan hakkında soruşturma

HABERTURK.COM

HDP Eş başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi, HDP 3. Olağan kongresinde yapılan konuşmalarda terör örgütü propagandası yapıldığı iddiası...

HDP

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, HDP 3. Olağan kongresinde yapılan konuşmalarda terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 şüpheli yakalandı, bir kişi aranıyor.

Soruşturma kapsamında milletvekili olan Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında da örgüt propagandası yapmak suçundan hazırlanan soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

 

 

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