HDP görüşme trafiğine çıkıyor

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HDP siyasi partilerden görüşme için randevu istedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar, pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.

CHP, DEVA ve Gelecek Partisi ile de görüşecek olan HDP heyeti, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nde ise randevu talep etmedi.

HDP'nin randevu girişimi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "kapatılsın" çağrısından sonra geldi.

Görüşmeler yanı zamanda "HDP seçim ittifakı arayışında mı" sorunu da gündeme getirdi.

HDP kaynakları ise bir seçim ittifakı arayışının söz konusu olmadığını, görüşmelerde ülke sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinin paylaşılacağını aktardı.