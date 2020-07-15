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Diyadin Belediye Başkanı HDP'li Betül Yaşar tutuklandı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Diyadin Belediye Başkanı HDP'li Betül Yaşar, 'terör örgüt üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı.

diyadin belediye başkanı betül yaşar tutuklandı
DHA

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Diyadin Belediye Başkanı HD'li Betül Yaşar tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar ile birlikte eski Diyadin Belediyesi çalışanlarından 3 kişinin, terör örgütü PKK lehine faaliyetlerde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı. Polis, ölen PKK'lı teröristlerin yakınlarını belediyede işe aldığı öne sürülen Yaşar ile eski belediye yöneticilerinden Mesut A. ve Mustafa A.'yı Diyadin'de, yine eski belediye yöneticilerinden Zeynel Abidin B.'yi ise Düzce'de 13 Temmuz'da düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına aldı.

YERİNE KAYYUM ATANDI

HDP'li Betül Yaşar ayrıca görevinden de uzaklaştırıldı. Yaşar'ın yerine Kaymakam Hasan Doğan, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın, 2019/2291 sayılı soruşturma dosyası ve bu dosya kapsamında gözaltına alınması göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 13 Temmuz 2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Hasan Doğan Diyadin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

4 ŞÜPHELİDEN BETÜL YAŞAR TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Betül Yaşar ile diğer 3 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli, Betül Yaşar, 'terör örgüt üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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