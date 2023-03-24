Hamit Altıntop ve Mehmet Büyükekşi: Hedef 2024 Almanya’ya katılmak

A Milli Futbol Takımı'nın yolculuğu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''İKİ MAÇ DA BİZİM İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ''

Grupta oynanacak ilk iki maçın son derece önemli olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, "Biliyorsunuz Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya’da olacak. Bu eleme grubunda ilk maçımızı yarın Ermenistan ile yapacağız. Daha sonra dönüp salı günü Hırvatistan’la Bursa’da maçımızı yapacağız. İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. İki maçımızda da en güzel sonucu almak istiyoruz. İki maç da bizim için son derece önemli. Bu iki maçı alırsak ondan sonraki maçlara daha ümitle bakacağız. Hedefimiz; ilk ikiye kalıp Avrupa Şampiyonası’na katılabilmek. Çünkü bir önemi daha var. O da özellikle bu maçların Almanya’da oynanması. Biliyorsunuz, Almanya Türk vatandaşlarının Türkiye dışında en çok olduğu yer. Onun için sanki kendi evimizde oynamış gibi olacağız" diye konuştu.