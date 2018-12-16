Karada ve suda hareket edebilen yüzücü köprü sistemi Samur'un gözü yurtdışında. FNSS, tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanarak üretilen Samur'u ihraç etmeyi hedefliyor. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt "Proje için hazır alım yerine içeride yapılıp yapılamayacağı incelendi. FNSS beklendiği gibi bu ihaleyi kazandı. Yurt dışından hazır alıma oranla yaklaşık yüzde 30 tasarruf sağlanmış oldu. Türk savunma sanayisinde, kara sistemlerinde örnek teşkil eden ve bilahare özgün tasarımların da fazlasıyla önünü açan çok önemli bir projeydi, layıkıyla yerine getirdik" dedi.

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