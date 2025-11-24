Habertürk
        Hedef Portföy'e yeni Genel Müdür - Para Haberleri

        Hedef Portföy’e yeni Genel Müdür

        Hedef Portföy'de Genel Müdürlük görevine Ömer Eryılmaz getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 15:01 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:01
        Hedef Portföy'e yeni Genel Müdür
        Hedef Holding’in iştiraki Hedef Portföy’ün Genel Müdürlük görevine, finans sektöründe 35 yılı aşkın deneyime sahip Ömer Eryılmaz atandı. Sektörde tecrübesi ve liderliğiyle tanınan Eryılmaz, Hedef Portföy’ün büyüme yolculuğunda önemli rol üstlenecek.

        Ömer Eryılmaz kimdir?

        İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Eryılmaz, kariyerine 1986’da Sınai Yatırım Bankası’nda başladı. Bankada mali kontrol, risk yönetimi ve teftiş gibi kritik alanlarda yöneticilik yaptıktan sonra Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda (TSKB) uzun yıllar Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev aldı. Bu süreçte mali kontrol, vergi, bütçe-planlama, yatırımcı ilişkileri, iştirak yönetimi ve operasyon fonksiyonlarını yönetti; Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nde aktif rol üstlendi.

        2006–2013 yılları arasında TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ömer Eryılmaz, İş Finansal Kiralama A.Ş., TSKB Yatırım Ortaklığı ve çeşitli finansal kuruluşlarda da yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Avrupa Yatırım Fonu’nun (EIF) hissedarlar toplantılarında bankayı temsil etti.

        Ömer Eryılmaz, 2016 sonunda TSKB’nin bağlı ortaklığı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanarak şirketi pazar payı ve kârlılık alanlarında sektörün en güçlü oyuncularından biri haline getirdi. 2022’de TSKB ve Yatırım Finansman’daki görevlerinden emekliliği sonrası ayrıldı.

        2022 Eylül ayından bu yana Hedef Holding’de CFO olarak görev yapan Ömer Eryılmaz, aynı zamanda Hedef Portföy’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Yatırım Komitesi Üyesi olarak sorumluluk üstleniyordu. Eryılmaz, Genel Müdürlük ataması ile birlikte Hedef Holding’te yürüttüğü CFO’luk görevinden ayrılmış olup, grup şirketlerinden İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

        SPK Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme ve Gayrimenkul Değerleme lisanslarına sahip olan Ömer Eryılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

        Hedef Portföy, Ömer Eryılmaz’ın göreve başlamasıyla birlikte kurumsal gücünü, yatırımcı odaklı yaklaşımını ve portföy yönetimi kabiliyetini daha da ileriye taşımayı hedeflemektedir.

