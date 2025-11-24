Hedef Portföy’e yeni Genel Müdür

Hedef Holding’in iştiraki Hedef Portföy’ün Genel Müdürlük görevine, finans sektöründe 35 yılı aşkın deneyime sahip Ömer Eryılmaz atandı. Sektörde tecrübesi ve liderliğiyle tanınan Eryılmaz, Hedef Portföy’ün büyüme yolculuğunda önemli rol üstlenecek.

Ömer Eryılmaz kimdir?

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Eryılmaz, kariyerine 1986’da Sınai Yatırım Bankası’nda başladı. Bankada mali kontrol, risk yönetimi ve teftiş gibi kritik alanlarda yöneticilik yaptıktan sonra Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda (TSKB) uzun yıllar Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev aldı. Bu süreçte mali kontrol, vergi, bütçe-planlama, yatırımcı ilişkileri, iştirak yönetimi ve operasyon fonksiyonlarını yönetti; Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nde aktif rol üstlendi.

REKLAM

2006–2013 yılları arasında TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ömer Eryılmaz, İş Finansal Kiralama A.Ş., TSKB Yatırım Ortaklığı ve çeşitli finansal kuruluşlarda da yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Avrupa Yatırım Fonu’nun (EIF) hissedarlar toplantılarında bankayı temsil etti.