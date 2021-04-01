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Heimlich manevrası nedir? Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

Gaziantep'te bir okulda nefes borusuna yemek kaçan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi öğretmenleri 'Heimlich Manevrası' ile hayata döndürdü. Heimlich manevrası nedir? Heimlich manevrası nasıl uygulanır? İşte Heimlich manevrası hakkında bilinmesi gereken detaylar...

Heimlich manevrası nedir? Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

Gaziantep'te 29 Mart 2021 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Vicdan-Ahmet Gönül Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Melisa I. isimli 7. sınıf öğrencisi, öğle saatlerinde evden getirdiği yemeğini yemek isterken ağzındaki lokma nefes borusuna kaçtı. Lokmasının nefes borusunu tıkaması sonucu çırpınmaya başlayan Melisa I., can havliyle kendini koridora attı. Nefessiz kalan ve uzun süre koridorda çırpınan öğrencinin imdadına ise o sırada koridordan geçen Sabure Özdemir ve Aydın Kaya isimli iki öğretmeni yetişti.

Olayı görür görmez hemen öğrencisinin yanına koşan öğretmeni Sabure Özdemir, can çekişen 13 yaşındaki öğrencisine heimlich manevrası ile müdahale etti. Öğretmenin müdahalesinin ardından öğrencinin nefes borusunu tıkayan yemeğin bir kısmı çıkarken, Aydın Kaya ismindeki öğretmenin son manevrasıyla 13 yaşındaki öğrencinin nefes borusunu tıkayan lokmanın tamamı çıkarıldı.

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?

"Heimlich manevrası" olarak adlandırılan ve solunum yolunun yemek ya da yabancı bir cisimle tıkanması sonucu boğulmayı engellemek için kullanılan tekniktir.

Heimlich manevrası'nın mucidi ABD'li doktor Henry Heimlich 2016 yılında 96 yaşındayken hayatını kaybetti.

Hemlich, 1974 yılında kendi keşfettiği ve adını verdiği Heimlich manevrası ile şimdiye kadar sadece ABD'de binlerce insanın hayatının kurtarıldığı belirtiliyor.

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL UYGULANIR?

Kurtarıcı, hastanın arkasına geçmeli, hastanın göbek çukuru ile göğüs kafesi arasına bir elini yumruk yaparak yerleştirmeli ve diğer eliyle de destekleyerek içe yukarı şekilde 5 kez baskı uygulamalı.

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