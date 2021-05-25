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Hekimoğlu neden final yapıyor? Hekimoğlu 51. final bölümünde neler olacak?

Hekimoğlu final bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Başrollerini Timuçin Esen, Ebru Özkan gibi birçok başarılı oyuncunun paylaştığı Hekimoğlu neden final yapıyor? İşte detaylar...

Hekimoğlu neden final yapıyor? Hekimoğlu 51. final bölümünde neler olacak?

Hekimoğlu neden final yapıyor? Sorusu izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yer alan Hekimoğlu 51. bölümü ile veda edecek. Peki, Hekimoğlu final bölümünde ne olacak? Ayrıntılar haberimizde...

HEKİMOĞLU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Hekimoğlu dizisi reytinglerdeki düşüşü nedeniyle final kararı aldığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili ise yetkililerden açıklama yapılmadı.

HEKİMOĞLU 51. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ateş, zor bir vakanın peşindeyken Memoli, yeni bir hastane için İpek'ten referans almaya çalışıyor. İpek ise, Ateş'in kendisi ile ilgilenmesinden hoşnut bir şekilde onun oyununa katılıyor.

İpek ve Ateş arasındaki elektrik artık had safhaya ulaşmıştır. Yıllardır birbirlerinin hayatlarında olmalarına rağmen eski defterleri açmazlar. Yakınlık da artmaya başlayınca Ateş dayanamaz ve İpek'e o soruyu sorar. İpek, Ateş'e olan hislerini itiraf edecek mi?

Ateş zorlu bir vaka ile uğraşmaktadır. Yeni ekibi ile birlikte problemi çözmeye çalışırlar. Diğer taraftan Ateş, Orhan'a giderek tatile çıkacağını söyler. Daha sonra İpek'e de hazırlanmasını söyler. Ateş ve İpek nereye gidiyor? Aralarında bir ilişki mi başlıyor?

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