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Haberler Magazin Helin Kandemir: Eve piyano aldım - Magazin haberleri
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Helin Kandemir: Eve piyano aldım

Sinema filmi olarak çekilen 'Aşk-ı Memnu'da 'Nihal' karakterine hayat veren Helin Kandemir, "Güzel bir iş çıkardık. Benim için çok zorluk olmadı, bunun için piyano ve Fransızca dersleri aldım. Eve de piyano" dedi

Helin Kandemir: Eve piyano aldım - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Helin Kandemir, Özge Yağız ve Burak Can, Ataköy'deki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. Birlikte yemek yiyen oyuncular, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

&Ouml;zge Yağız, Helin Kandemir ve Burak Can
Özge Yağız, Helin Kandemir ve Burak Can

Özge Yağız, geçtiğimiz aylarda iki yeni sinema filmi çektiklerini yaz sezonunda ise dinlenip eylül ayında yeni projelerle görüştüğünü dile getirdi.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Şubat 2023'te babası Murat Kandemir'i kaybeden Helin Kandemir ise "Hayat... Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı. Sinema filmi olarak çekilen 'Aşk-ı Memnu'da 'Nihal' karakterine hayat veren Kandemir, "Benim için bu kadar genç yaşta tecrübeli insanla olmak ayrı bir şans. Her şey çok güzel geçti, güzel bir iş çıkardık. Benim için çok zorluk olmadı, bunun için piyano, Fransızca dersleri aldım. Eve de piyano" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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