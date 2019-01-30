Kayakçıların helikopterle dağların zirvelerine çıkıp sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerden kaydıkları spor türü olan heliski, dünyada belli başlı yerlerde yapılıyor. Türkiye'de ise bu spor, 2003 yılından beri Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleştiriliyor.

AA'nın haberine göre kayakçılar, Ayder Yaylası'ndan sabah erken saatlerde helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılıyor. Gün boyunca Kaçkarların zirvelerinde ve eteklerinde bulunan yaylalarda kayak yaptıktan sonra akşam saatlerinde tekrar helikopterle konakladıkları yere dönen kayakçılar, bir hafta sonra yerlerini yeni gruba bırakıyor.

2019 yılı faaliyetlerine yaklaşık bir hafta önce başlayan sporcular ve belgeselciler, Türkiye'den memnun ayrılıyor.

Ayder Heliski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl ara verdikten sonra iki yıldır İsveçli ortakları Turkey Heliski ile bir Türk firması olarak başarıyla operasyonu yürüttüklerini söyledi.

"KAÇKARLARDAKİ KAR KALİTESİ SPORCULARIN MEMNUNİYETİNİ ARTIRIYOR"

Yaptıkları faaliyetlerle Türkiye'nin turizmine değer katmaya çalıştıklarını ifade eden Kurt, "Çok güzel bir sezon başlangıcı yaşadık. İlk olarak 20 kişilik Avrupalı sporcuları ağırladık. Özellikle Kanada'dan gelen belgeselciler son derece memnun kaldı. Kanada'da da bu spor yapılmasına rağmen hayranlıklarını gizleyemediler. Kaçkarlardaki kar kalitesi ve Avrupa'ya yakınlığı sporcuların memnuniyetini artırıyor." dedi.

Sporcuların ilk programda verimli bir çalışma gerçekleştirdiğine değinen Kurt, "Geçen yılların aksine sporcular hava şartlarının iyi olması nedeniyle çok daha fazla kayma imkanı buldu. Havalar sporcuların istediği şekilde gidiyor. ikinci grubumuza hizmet vermeye başladık. Faaliyet yaptığımız bölgelerde çok kaliteli kar var." ifadelerini kullandı.

Kurt, bu yıl için 240 sporcunun rezervasyon yaptırdığını, bölgeye gelen sporcuların karın kalitesini anlatması sayesinde bu sayının sezon sonuna kadar 300'e ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Turkey Heliski rehber ekibi, bölgede çektiği görüntü ve fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı.

Görüntülerde, sporcuların yüksek kesimlerde helikopterden atlamaları, bölgede kayak yapmaları ve karlar altındaki yayla evleri yer alıyor.