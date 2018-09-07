Helmond Sport - Den Bosch maçı heyecanı

Helmond Sport ve Den Bosch, 07 Eylül 2018 Cuma günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. 3 puanlı Helmond Sport 13. sırada bulunuyor, Den Bosch 4 puana sahip ve 11. sırada. Helmond Sport son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Den Bosch, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 256. İddaa'da Helmond Sport kazanır 1.90, berabere biter 3.30, Den Bosch kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Helmond Sport son hafta oynanan Waalwijk maçında 2-2 berabere kaldı.

Den Bosch ise Go Ahead Eagles maçında 1-2 kazandı.

Helmond Sport, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Den Bosch, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Den Bosch, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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