Helsingborg - Norrby IF sahaya çıkıyor

Helsingborg ve Norrby IF, 02 Ağustos 2018 Perşembe günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Helsingborg 34 puanla 2. sırada, Norrby IF 18 puanla 11. sırada bulunuyor. Helsingborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Norrby IF, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 514. İddaa'da Helsingborg kazanır 1.15, berabere biter 4.70, Norrby IF kazanır 8.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Helsingborg son hafta oynanan Östers maçında 0-2 yenildi.

Norrby IF ise Atvidaberg karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Helsingborg, evinde 6 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 5 gol yedi.

Norrby IF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Norrby IF, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

