Osmaniye'de girdiği muhtarlık seçimini 150 oyla kaybeden Aziz Deprem (42) kendisine destek verenlere teşekkür ziyareti yaptığı sırada bir kişi ile çıkan tartışma sonrası uğradığı saldırıda sol gözünü kaybetti.

SAHTE ADRES TARTIŞMASI



DHA'nın haberine göre, iki çocuk babası Aziz Deprem, Rahime Hatun Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. 8 bin 200 seçmenin bulunduğu ve 7 kişinin yarıştığı muhtarlık seçiminde Deprem, 150 oyla kaybetti. Seçim sonrası kendisine destek veren kişilere teşekkür etmek isteyen Deprem, ikameti başka mahallede bulunan fakat sahte adres beyannamesinde bulunduğunu iddia ettiği S.A. ile tartışmaya başladı. Bu sırada S.A., Deprem'in gözüne elindeki anahtarlıkla vurdu.

GÖZÜNDE YÜZDE 80 GÖRME KAYBI

Aldığı darbeyle, yere yığılan Deprem'i çevredekiler en yakındaki hastaneye kaldırdı. Gözünde görme problemi oluşan Deprem, tedavisinin ardından Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Deprem'in gözünde yüzde 80 görme kaybı olduğu anlaşıldı. Kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olduğunu belirten Aziz Deprem, "Benim gözümü geri versinler, beni bu hale getiren kişiden şikayetçiyim" dedi.

Savcılık ve polise de giderek şikayette bulunduğunu söyleyen Deprem, olayın sorumlularının cezalandırılmasını istedi.