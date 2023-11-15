Hem pratik hem leziz! İşte tam ölçülü un helvası tarifi!

Hem pratik hem leziz! İşte tam ölçülü un helvası tarifi!

1 Şurada Paylaş!









Türk mutfağının en sevilen geleneksel lezzetlerinden biri olan un helvası hem pratik yapılabilen hem de damaklarda bıraktığı tat sayesinde sık sık tercih edilir. İşte tam ölçülü evde kolaylıkla yapabileceğiniz un helvası tarifi...