Hem protein oranı yüksek hem sağlıklı: Kolayca hazırlanabilen fırında tavuk köftesi tarifi!

Evde yapılan yemeklerin vazgeçilmezi olan tavuk köftesi, fırında pişirildiğinde hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olabiliyor. Bu tarif, özellikle sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için de ideal bir seçenek sunuyor. Tavuk köfteleri, içerdiği protein ve düşük yağ içeriğiyle dengeli bir beslenme için iyi bir tercih oluyor. İşte, sizin için evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz fırında tavuk köftesi tarifinin adım adım yapılışı...