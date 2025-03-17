Türkiye genelinde orta enlemlerden kopup gelen sıcak havalar hakimiyetini sürdürürken, ülkede bir mart günü ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekorları kırıldı.

Doğu Akdeniz, Ege, Trakya ve İç Anadolu’da çeşitli istasyonlar gölgede 34°C sıcaklığa ulaştı. Rekor kırmayan yerlerde ise son 40-50 yılın en sıcak mart günleri yaşandı. Bu durum insan sağlığı, tarım, doğadaki çeşitli dengeler ile denizlerimizi de etkiliyor.

Mevsim normalleri dediğimiz uzun yıllar ortalamalarını yer yer 20°C aşan bu sıcaklar, bu geceden itibaren yerini bu kez kuzeyden gelen soğuk havaya bırakıyor. Önce Trakya’da ve İstanbul çevresinde yağmur ile başlayan hava, hafta ortası artık tamamen bir kış havasına bürünüyor ve kar yağışlarıyla Anadolu beyazlayacak görünüyor.

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Ankara’da 18 Mart Salı gecesi, 19 Mart Çarşamba öğle saatleri ile 20 Mart Perşembe yine öğle saatleri kar yağma ihtimali var. Başkentte özellikle yarın gece bir ince örtü oluşabilir. Salı gecesi ve çarşamba sabahı yollarda olacaklar, bu sıcak havaların ardından beyazlamış ve kaygan zeminde çok dikkatli olmalı. Tıpkı şubat ayında olduğu gibi Anadolu’da sıcaklıklar 0°C’nin altına düşüyor. Karadeniz’in iç kesimleri, Niğde-Afyon-Manisa gibi merkezler ile Doğu Anadolu geneli en soğuk kesimler olacak. Bu alanlarda zirai don riski var ve maalesef yeni rekolte kayıpları yolda görünüyor.

İstanbul’da salı akşamı ile perşembe akşamı arasındaki 48 saat içinde bir miktar kar yağabilir. Bu kar şehrin yüksek kesimlerinde dahi örtü yapamayacak gibi duruyor, yine de bazen beklentilerin üstünde kar bırakan yağış bantları gelişebiliyor. Şimdilik çoğumuzun görme ihtimalinin düşük olduğu bir kar havası, İstanbul’a da yaklaşıyor diyebiliriz.

İzmir’de yaz havası devam ediyor, yarından itibaren kıyı Ege ve kıyı Akdeniz, kuzeyden gelecek soğuk havanın etkisine girecek. İzmir’de sıcaklıklar 25°C’lerden 19 Mart Perşembe olduğunda 10°C’ye kadar düşmüş olur.

Antalya ve Kıbrıs çevresinde çarşamba akşamı ile perşembe öğle arasında kuvvetli fırtına bekliyoruz, deniz üzerinde kuzey-kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgar, 70 km/saat’i aşabilir.