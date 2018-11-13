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Hemşire Ayşegül Terzi davasında İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı

İstinaf Mahkemesi, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında yerel mahkeme tarafından verilen cezayı kısmen onadı. Sanığa, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan verilen 2 yıl hapis cezasını onayan mahkeme, “yaralama” ve “hakaret” suçlarından verilen 1 yıl 10 ay hapis cezasının verilmesine yer olmadığına hükmetti.

13.11.2018 - 10:04 | Güncelleme: İHA

Çekmeköy'de belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Taraf avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12’inci Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

2 YIL HAPİS CEZASI ONANDI

İHA'nın haberine göre, Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından sanık Abdullah Çakıroğlu hakkında “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan verilen 2 yıl hapis cezasını onadı. Bu suç bakımından verilen kararda usule ve esasa ilişkin bir aykırılığın bulunmadığını, deliller ve ispatlarda herhangi bir eksikliğin olmadığını belirtti.

Sanık Abdullah Çakıroğlu’nun bindiği otobüste ön koltuğunda oturan Ayşegül Terzi’ye kıyafetini açık bulması nedeniyle saldırdığı ve tekme atarak yaraladığının anlatıldığı kararda, sanığın ‘bunların kafasını koparmak lazım, ezmek lazım, bunlar otobüsü cünüp ettiler’ şeklinde sözler söylediği hatırlatıldı.

SANIĞA 'HAKARET' SUÇUNDAN BERAAT

Sözlerin 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçunun unsuru niteliğinde olduğu, kişilerin şeref, onur ve saygınlığını rencide etmeye yönelik hakaret kastıyla söylenen sözler olmadığı belirtilerek,hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi. Daire, sanık hakkında 'hakaret' suçundan verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası kararının 'beraatine' şeklinde düzeltilmesine hükmetti.

“'YARALAMA' SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASINA YER YOK"

Kararda, sanık Abdullah Çakıroğlu'nun yaralama eyleminin ise 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçunun cebir unsuru kapsamında kaldığı vurgulandı. Sanık hakkında 'yaralama' suçundan verilen 8 ay hapis cezasına ilişkin kararın ‘hüküm kurulmasına yer olmadığına’ şeklinde düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Dairenin oy birliğiyle aldığı karar kapsamında sanık Abdullah Çakıroğlu’nun aldığı 2 yıl hapis cezası kesinleşti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Çekmeköy'de 12 Eylül 2016 tarihinde Ayşegül Terzi bindiği belediye otobüsünde Abdullah Çakıroğlu'nun fiili saldırısına maruz kalmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Abdullah Çakıroğlu'nun, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
Davayı karara bağlayan Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Abdullah Çakıroğlu'nu 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

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