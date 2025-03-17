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        Haberler Spor Diğer Hentbol Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezon tamamlandı - Diğer Haberleri

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezon tamamlandı

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezon sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 21:46 Güncelleme: 17.03.2025 - 21:46
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        Hentbolda normal sezon tamamlandı
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 18. ve normal sezonun son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

        Üsküdar Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor: 37-29

        Anadolu Üniversitesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 30-35

        Kırşehir Belediyespor - Adasokağı: 30-39

        Armada Praxis Yalıkavakspor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 31-27

        Ortahisar Belediyespor - Görele Belediyespor: 34-26

        PLAY-OFF SÜRECİ

        Kadınlar Süper'nin 2024-2025 sezonu statüsüne göre, normal lig sezonunu ilk 8 sırada bitiren takımlar play-off müsabakaları oynayacak.

        Normal lig sezonunu 35 puanla lider bitiren Armada Praxis Yalıkavakspor ile 31 puanla ikinci sıradaki Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24 puanla üçüncü sıradaki Adasokağı ve 21 puanla dördüncü sıradaki Ortahisar Belediyespor, "şampiyonluk etabı" oynayacak.

        Sezonu 5 ile 8. sırada tamamlayan Üsküdar Belediyespor, Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor ise "play-off sıralama etabı" oynayacak.

        Bu sezon tarihinde ilk kez Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kırşehir Belediyespor, ligi son sırada tamamlayarak 1. Lig'e düştü.

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