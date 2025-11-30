'Hep Barabar'da buluştular

Habertürk Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sekan Keskin'in kurucularından olduğu 'Hep Barabar' ilk kez sahnelendi.

Sadece bir konser değil, bir paylaşım ve dostlarla bir kutlama, bir buluşma ve "biz" olma hali olan 'Hep Barabar'ın kadrosunda; Demet Evgâr, Selen Öztürk, Umut Kurt, Özgür Çevik, Nejat İşler, Canan Ergüder, Gülinler, Cengiz Bozkurt, Şebnem Hassanisoughi ve Gökçe Bahadır yer alıyor.

REKLAM

Geceye katılan Pelin Akil, sahneyi heyecanla beklediğini söyledi. Akil; "Harika bir kadro, çok merak ediyorum" dedi. Yoğun bir dönemden geçtiğini belirten oyuncu, önümüzdeki günlerde alacağı sahne için hazırlık aşamasında olduğunu da aktardı.

Pelin Akil

Meriç Aral ile sahneyi heyecanla beklediğini söyledi. Serkan Keskin ile eylül ayında Güneş adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan Aral, anneliğe dair; "Alışıyorum, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Meriç Aral