        Haberler Magazin "Hep var ol Sultanımız"

        "Hep var ol Sultanımız"

        Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray ve usta müzisyen Cahit Berkay, geçtiğimiz akşam Vigor Sanat organizasyonuyla Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da unutulmaz bir buluşmaya imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 10:51 Güncelleme: 06.09.2025 - 10:51
        "Hep var ol Sultanımız"
        'Türkan Şoray Film Müzikleri' adlı konserde Cahit Berkay Film Müzikleri Orkestrası, Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray’ın rol aldığı filmlerin müziklerini sinema ve müzikseverlerle buluşturdu.

        Geceye damgasını vuran an, Türkan Şoray’ın 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin Cahit Berkay imzasını taşıyan unutulmaz müziği eşliğinde sahneye çıkışı oldu. Yüzlerce kişinin ayakta karşıladığı Şoray, dakikalarca süren coşkulu tezahüratlar ve alkışlarla konuklara tarihe geçen bir an yaşattı.

        Konser öncesi sahnede konuşma gerçekleştiren Türkan Şoray ve Cahit Berkay, anılarını paylaşarak izleyicilere nostaljik bir yolculuk yaşattı.

        Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray; “Ne güzel karşıladınız beni, alkışlarınıza çok teşekkür ederim. Bu güzel müziklerin sahibi Cahit Berkay’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Filmlerime müzikleriyle ruh verdi, can verdi” diyerek sahnede duygularını paylaştı.

        Cahit Berkay; “Müziklerime o ruhu siz verdiniz. Filmler sizin filmleriniz olunca ayrı bir heyecan yaşanıyordu. Size olan sevgimizden ve saygımızdan elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundaydık” dedi.

        'Devlerin Aşkı', 'Dila Hanım', 'Sultan', 'Bodrum Hakimi' gibi sinema tarihine geçen Türkan Şoray filmlerinin unutulmaz müzikleri Cahit Berkay ve Cem Öget’in şefliğindeki güçlü orkestrayla, dinleyenlerde derin bir iz bıraktı.

        Gecenin sonunda 'Arım Balım Peteğim' şarkısında sahneye davet edilen Türkan Şoray şarkıya, amfi tiyatrodaki yüzlerce kişiyle birlikte eşlik etti.

        Sanatçıyı sahneden indirmeyen kalabalık hep bir ağızdan; “Seni seviyoruz, hep var ol” tezahüratları yaptı. Yoğun ısrarlar ve alkışlar üzerine Şoray şarkıyı yeniden seslendirdi.

        Türk sinemasının iki efsanesini bir araya getiren bu konser, sinema tutkunlarını zamanda bir yolculuğa çıkardı.

