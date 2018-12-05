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Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü

05.12.2018 - 12:09 | Güncelleme:

Gerek televizyon, gerek basılı, gerekse dijital reklamlarda gördüğümüz yiyecekler iştah kabartmıyor mu? Taptaze duran sebze ve meyveler, baktıkça acıktıran hamburgerler, tatlılar... Hepsi reklamlarda kusursuz görünüyor. Ancak reklamcılar aslında ürünlerin tüketicilere daha çekici gözükmesi ve ürün fotoğraflarının stüdyoda daha kolay çekilebilmeleri için ufak tefek hilelere başvuruyorlar... İşte reklamlardaki o kusursuz gibi görünen yiyeceklerin perde arkası...

  • 1 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    HAMBURGER

    Hamburgerin tüm malzemelerinin gözükmesi ve birbirlerine yapışmaması için kürdan ve süngerden faydalanılıyor. 

  • 2 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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  • 3 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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  • 4 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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  • 5 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Daha canlı ve parlak durması için de hamburgerin dış kısmına yağ uygulanılıyor.

  • 6 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Hamburgerin gerçekteki hali aslında böyle gözüküyor.

  • 7 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Hamburgerin çekim için güzelleştirilen görünümü ise böyle...

  • 8 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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  • 9 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    PANKEK

    Pankeklerin tane tane durması ve daha iştah açıcı gözükmesi için akılalmaz bir yönteme başvuruluyor.

  • 10 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Normalde üzerine dökülen şurup veya bal pancake'lerin içinde çok çabuk eridiği için çekimlerde onun yerine motor yağı kullanılıyor. 

  • 11 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Ayrıca pankeklerin arasına karton konularak daha güzel gözükmesi sağlanıyor. 

  • 12 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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  • 13 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    İşte adım adım yapılışı...

  • 14 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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  • 15 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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  • 16 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    MISIR GEVREĞİ

    Kahvaltılık gevreklerin stüdyo ortamında fotoğraflarını çekmek bir hayli zor. 

  • 17 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Çünkü gevrekler çok kısa bir süre sonra sütün içerisine batıyor. Ayrıca yumuşuyor. 

  • 18 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Bu nedenle reklamlılar süt yerine tutkal kullanarak gevreklerin yüzeyde kalmasını sağlıyorlar.

  • 19 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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  • 20 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Eğer gerçek ürün kullanılsaydı kahvaltılık gevrek böyle görünürdü. 

  • 21 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Ancak bu şekilde daha çok iştah kabartıyor. 

  • 22 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    DONDURMA

    Stüdyo ışıklarından dolayı çabucak eriyen ürünlerden biri de dondurma. 

  • 23 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Dondurma, stüdyo ışıkları altında hızla eriyeceğinden fotoğrafçılar suya mısır şurubu ve gıda boyası katıyor.  

  • 24 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Mısır şuruplu madde karıştırıldıktan sonra böyle gözüküyor. 

  • 25 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
    25 | 50

    Dondurmanın bize lanse edilen görünümü ise böyle...

  • 26 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Tabii gerçek dondurma kullanılsaydı, dondurmanın hiçbir cazibesi kalmayabilirdi. 

  • 27 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    HİNDİ

    Hindi zor pişen bir et olduğundan sofraya gelmesi 6-7 saati bulabiliyor. 

  • 28 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Tabii reklamcıların bu kadar süreleri yok. O yüzden sıra dışı bir yöntem izliyorlar. 

  • 29 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
    29 | 50

    Bütün hindinin güzel gözükmesi için yapıştırıcıyla eti gergin hale getiriyorlar. 

  • 30 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Hindiye renk vermek için de sarı gıda boyası ve sıvı bulaşık deterjanı karıştırılıyor. 

  • 31 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Ardından tavuğun yüzeyi bu karışımla kaplanıyor. 

  • 32 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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  • 33 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
    33 | 50
  • 34 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Yani aslında hindi pişmiş değil çiğ olarak bize sunuluyor. 

  • 35 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
    35 | 50

    Pişmiş hindi de böyle gözüküyor. Tabii 6 saatlik bir uğraş vermek gerekiyor. 

  • 36 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    KREM ŞANTİ

    Krem şanti yiyeceklerin üzerinde aynı iştah açıcı etkiyi vermez mi? 

  • 37 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
    37 | 50

     

    Verir tabii ancak uzun süren çekimlerde, krem şanti kolayca eriyebiliyor.

  • 38 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Fotoğrafçılar da krem şanti yerine traş köpüğü kullanıyor. 

     

  • 39 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Krem şanti yerine traş köpüğü kullanılan tabak böyle gözüküyor. 

  • 40 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
    40 | 50
  • 41 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
    41 | 50
  • 42 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
    42 | 50

    Stüdyoda krem şanti ise eriyip çekimi zorlaştırıyor. 

  • 43 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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  • 44 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
    44 | 50

    ÇORBA

    Çorbaların üzerlerindeki sebze veya çıtır ekmeklerin nasıl üstte kaldığını düşünmüş müydünüz? 

  • 45 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
    45 | 50

    Bu hile için ufak bir kaseye ihtiyaç var. 

  • 46 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
    46 | 50

    İşte böyle!

  • 47 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
    47 | 50

    Eğer çorbanın üzerine domates ya da çeşitli yeşillikler konulsa tabii ki içeri batar

  • 48 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Ancak çorbanın içerisindeki minik kase domates, yeşillik veya ekmeklerin yüzeyde kalmasını sağlıyor. 

  • 49 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    BUHARLAR ASLINDA ORADAN ÇIKMIYOR

    Reklamlarda en fazla iştahımızı açan "buhar" aslında o yiyeceklerden çıkmıyor. 

     

  • 50 Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
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    Bunun için yapımcılar bir parça pamuğu ıslatarak mikroldalgada ısıtıyor ve tabağın arkasına koyarak o dumanın yiyecekten çıktığını sanmamızı istiyorlar.

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