Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü

Gerek televizyon, gerek basılı, gerekse dijital reklamlarda gördüğümüz yiyecekler iştah kabartmıyor mu? Taptaze duran sebze ve meyveler, baktıkça acıktıran hamburgerler, tatlılar... Hepsi reklamlarda kusursuz görünüyor. Ancak reklamcılar aslında ürünlerin tüketicilere daha çekici gözükmesi ve ürün fotoğraflarının stüdyoda daha kolay çekilebilmeleri için ufak tefek hilelere başvuruyorlar... İşte reklamlardaki o kusursuz gibi görünen yiyeceklerin perde arkası...