Hepimizin yaşadığı günlük problemlere harika bir çözüm bulan kişiler
Küçük problemler bazen o kadar rahatsız edici olabilir ki! Ancak çözüm için yaratıcı bir bakış açınız varsa hem eğlenir hem de hayatla daha kolay başa çıkabilirsiniz.
“Bulaşık makinenizin kapağı açılmaya karar verdi ve gerekli parçalar 10 gün sonra gelecek."
"Sos kabının kapağını her zaman cipsler için küçük bir tabak olarak kullanırım."
Köpeğiniz kardan hoşlanmıyorsa kolay bir hamleyle ona bir alan ayırın.
“Böylece şişeler artık alışveriş sepetinizde serbestçe dolaşmayacak. Rica ederim!"
Süpürgenizi değiştirmeden önce uçlarını kesmeyi deneyebilirsiniz.
"Elinizde artık leke veya kurşun olmayacak."
“4 adet lastik bant alın ve sabit disk sürücünün kaymasını önleyin.”
“El havlularınızın kayıp yere düşmesini önlemek için klips kullanın.”
"Bu salgın sırasında kendi saçınızı mı keseceksiniz? Arka ve yanlara ulaşabilmek için iki ekran arasında bir konferans görüşmesi ayarlayın."
"Noel ışıklarınızı kartona sarın. Gelecek yıl artık kabloları çözmek yok."
"Duş perdesi kancaları, tatil ışıklarını perdelere asmak için harikadır."
“Soğuk havalarda dar ceplerinizde anahtarlarınızı aramaktan nefret mi ediyorsunuz? Anahtarlığı parmağınıza takın ve hızlı ve kolay erişim için eldiveni üzerine giyin."
Kaynak: Reddit