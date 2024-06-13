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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hepsipay'den 'cüzdansız hayat' hamlesi - İş-Yaşam Haberleri

        Hepsipay'den 'cüzdansız hayat' hamlesi

        Hepsipay, online alışverişte sunduğu ödeme imkanını fiziksel alışverişe taşıyacak. Yeni uygulamayla dijital cüzdanda saklanan tüm kredi kartlarıyla POS cihazlarında karekod okutarak ödeme imkanı sunulacak

        Giriş: 13.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:52
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        Hepsipay'den 'cüzdansız hayat' hamlesi
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        Dijital cüzdan uygulaması Hepsipay, yeni ödeme uygulamasını Muğla Akyaka’daki Hepsipay Kite School’da tanıttı. Halihazırda online alışverişlerinde de kredi kartı bilgisi girmeden dijital cüzdanlarıyla tek tıkla ödeme yapabilen Hepsipay müşterileri, çok yakında Hepsipay aracılığıyla tüm kredi kartlarını fiziksel alışverişlerinde de, kartlarını taşımaya gerek kalmadan kullanabilecek. Yeni uygulamayla dijital cüzdanda saklanan tüm kredi kartlarıyla POS cihazlarında karekod okutarak ödeme imkanı sunulacak. Uygulamayla kredi kartı kampanyalarından ve taksit seçeneklerinden yararlanma fırsatı da sunuluyor.

        "KREDİ KARTI TAŞIMADAN DİJİTAL CÜZDANLA HER YERDE ALIŞVERİŞ YAPILABİLECEK"

        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen şunları söyledi:

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        “Hepsipay’i alışveriş deneyimini tek tıkla ödeme hızı ve vadelendirme çözümleriyle zenginleştiren ve kolaylaştıran bir 'alışveriş arkadaşı' olarak görüyoruz. Hepsipay bugün Hepsiburada platformu dışında 16 milyona yakın kullanıcısına anlaşmalı e-ticaret mağazalarında hızlı, güvenli ve kolay ödeme imkanı sunuyor. 28 e-ticaret markasının ödeme ekranlarında Hepsipay dijital cüzdanla ödeme yapılabiliyor. Bu sayede müşterilerimizi ödeme ekranına geldiklerinde kart bilgisi girme, kartlar arasında seçim yapma ve 16 haneli kart bilgisi girme gibi ağrı noktalarından da kurtarıyor. Üstelik müşterilerimize sunduğumuz vadelendirme çözümleriyle satın alım güçlerini de artıyoruz.” dedi.

        Bayülgen, “Hepsipay müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak ve onlara her zaman en yeni ödeme çözümlerini sunmak için Ar-ge ve teknoloji ekiplerimizle aralıksız olarak çalışıyoruz. Yakında yurt dışında hızla yaygınlaşan dijital cüzdan deneyimini Türkiye’de kullanıma sunacağız. Bu özellik sayesinde kullanıcılarımız başka hiç bir şeye ihtiyaç duymadan Hepsipay dijital cüzdanlarındaki kredi kartlarını fiziksel alışverişleri sırasında tüm özellikleriyle birlikte kullanabilecek; kampanyalarından yararlanabilecek ve ek vadelendirme seçeneklerini kullanabilecekler. Getirdiğimiz bu yeniliklerin bizimle çalışacak yeni işletmeler hem yeni müşteri kazanacaklar hem de alışverişe dönüşüm oranlarını arttırarak e-ticaret hacimlerini katlayacaklar” ifadelerini kullandı.

        Akyaka’da açtıkları Hepsipay Uçurtma Sörfü Okulu’ndan da söz eden Bayülgen, “Türkiye’de bir ilk olan yeni uygulamamızı tanıtmak için özellikle ismimizi verdiğimiz kite surf (uçurtma sörfü) okulunu tercih ettik. Bu sporda rüzgârın gücüyle elde edilen hızın ve esnekliğin önemi ön plana çıkıyor. Biz de rüzgardan ilham alarak yeni uygulamamızla müşterilerimize rüzgar hızında ve güvenli ödeme vadediyoruz. Bundan sonra müşterilerimizin hem online hem fiziksel alışverişleri için gereken tek şey Hepsipay” dedi.

        Hepsipay'den yapılan açıklamada, kart bilgilerinin bir banka seviyesinde güvenlik önlemleriyle korunduğu kaydedildi. Merkez Bankası ve diğer ilgili düzenleyici kurumların denetiminde lisanslı bir ödeme kuruluşu olan Hepsipay'in müşterilerin kişisel ve kredi kartı bilgilerini ekstra güvenlik önlemleriyle sakladığı belirtildi.

        HEPSİPAY KITE SCHOOL AÇILDI

        Hepsipay, Muğla Akyaka’da Hepsipay Kite School’u açtı. Hepsipay Kite School, deneyimli eğitmenleri ile kite surf yapan ve öğrenmek isteyenlere ev sahipliği yapacak. Kite Surf alanında dünya şampiyonu olan Gianmaria Coccoluto da, 24-28 Haziran tarihlerinde “Free Style Kite Kampı”nda Kite Surf meraklılarıyla Hepsipay Kite School’da bir araya gelecek.

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