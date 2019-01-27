Toyota RAV4'ün hibrit versiyonu yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'de satışa sunulacak. İlk RAV4 1994 yılında tanıtılmıştı. Yenilenen SUV'un 5. jenerasyonu Toyota'nın TNGA-K platformunu kullanan ilk SUV modeli olduğu belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Yeni RAV4 kendi kendini şarj eden güç ünitesi, 222 HP'lik yeni 2.5 litre hibrit motor, elektrikli dört çeker AWD-i sisteme sahip. Yeni model 4 bin 600 mm uzunluğunda, 580 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Yeni RAV4 Hybrid'in genişliği 1855 mm.

2015 yılında tanıtılılan, dünyada 10 milyon yeni araçta sunulan Toyota Safety Sense’in ikinci jenerasyonu RAV4 Hybrid'de standart olarak bulunuyor. Toyota Safety Sense, gündüz ve gece yaya algılama özelliğini içeren Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS),bisiklet algılama özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC),otomatik yönlendirme desteğini içeren Şerit Takip Sistemi (LDA) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) teknolojilerine de sahip. RAV4 Hybrid'in 100 km/s hıza 8.1 saniyede çıkabildiği açıklandı. RAV4 Hybrid, 4.5 lt/100 km tüketime ve 103 g/km emisyona sahip.



'2019 yılında Türkiye'de satış hedefimizi bin adet olarak belirledik'



Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de SUV segmentinin büyük ivme kazandığını belirtti.

Bozkurt, şunları kaydetti :"Yeni RAV4 Hybrid ile Türkiye pazarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyoruz. Çok yoğun bir rekabete sahne olan SUV segmentine hibrit versiyonu ile yeni bir soluk getirecek ve kriterleri yeniden belirleyecek olan yeni RAV4 Hybrid, 25 yıldır pazarda güçlü duruşunu her zaman sergileyen bir Toyota modeli. Yeni tasarım diliyle kullanıcısını adeta eğlence ve maceraya davet eden RAV4 Hybrid, şehir yollarında olduğu kadar şehrin dışında hobilerinin peşinden koşanların beklentilerini karşılayacak bir yapıya kavuştu. Yüksek teknolojik donanımın yanında Toyota'nın güvenliğe verdiği önemin bir göstergesi olarak en yeni ve en gelişmiş Toyota Safety Sense sistemini RAV4 Hybrid’de standart olarak sunuyoruz. 2019 yılında Türkiye'de satış hedefimizi bin adet olarak belirledik."

Bozkurt, Toyota'nın 2020 yılına yönelik "her modele bir hibrit versiyonu" hedefinin Türkiye'de 2019 yılında hayata geçeceğini de kaydederek, "Türkiye'de hibrit bilinirliği çok arttı. Bu satışlara da yansımaya başladı. Öncüsü olduğumuz hibrit teknolojilerine yatırım yapmayı sürdüren bir marka olarak tüm modellerimizle birlikte RAV4 Hybrid’den de çok ümitliyiz." ifadelerini kullandı.