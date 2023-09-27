Haberler Magazin 'Her Şeye Rağmen', 4 yıl sonra gösterime girecek

'Her Şeye Rağmen', 4 yıl sonra gösterime girecek Önce pandemi, ardından da deprem nedeniyle gösterimi iki kez ertelenen 'Her Şeye Rağmen', 4 yılın ardından gösterime girmeye hazır. Filmin İstanbul'daki galasına çok sayıda ünlü isim ve diplomat katıldı Habertürk Giriş: 27.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:49 facebook

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Verway’in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş'ın yönetmenliğini üstlendiği iş insanı İlhan Doğan’ın hayat hikâyesini anlatan 'Her Şeye Rağmen'in galası yapıldı. Çekimleri Türkiye ve Almanya’da yapılan, yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş’ın yaptığı, Türk ve Alman oyunculardan oluşan “Her Şeye Rağmen” filminin başrollerinde Erkan Petekkaya ile Sinan Akdeniz’in yanı sıra Aslıhan Malbora, Holger Doelman, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser, Ekin Mert Daymaz, Barbara Sotelsek, Vivien Lafleur, Serkan Durmuş, Mırza Sakiç, Christoph Jacobi ve Kaan Maximilianus Kaiser paylaştı. İlhan Doğan’ı, Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyor. Film, çekimler sırasında Pandemi kısıtlamalarına, vizyona gireceği tarihte ise Türkiye’de 11 şehrimizi sarsan büyük deprem felaketine denk gelmiş, gösterim tarihi ertelenmişti. Müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yaptığı gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan 'Her Şeye Rağmen', gösterime 29 Eylül'de girecek.

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Galaya katılan isimler arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, yapımcı Şükrü Avşar, İnter Medya Yönetim Kurulu Başkanı Can Okan, iş insanı Yüksel Mermer, iş insanı Sevim Aydın, Mars Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Barış Akbaş, Aslıhan Karalar, Ayten Uncuoğlu, Bülent Bilgiç, Ahmet Selçuk İlkan, Aysun Kaya, Eylem Şenkal, Pınar Eliçe, Petek Dinçöz, Ece Gürsel, Zeynep Tunuslu, Özlem Çınar, Nihal Koç vardı. Filmi izlemeye gelenler arasında İstanbul’da görev yapan diplomatlarda vardı. Altmış iki ülkeye satışı yapılan filmin İstanbul’daki galası için iş insanı İlhan Doğan’nın davetlisi olarak katılan diplomatlar arasında Brezilya Başkonsolosu, Malezya Başkonsolosu, Venezuela Başkonsolosu, İran Başkonsolosu, Arjantin Başkonsolosu, Hırvatistan Başkonsolosu, İsveç Konsolosluğu proje yöneticisi, Gürcistan Başkonsolos yardımcısı da kendileri için hazırlanan özel salonda filmi İngilizce alt yazılı olarak izlediler. Filmde Erkan Petekkaya’nın oynadığı İlhan karakterinin babasını canlandıran ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan ünlü oyuncu Rıza Akın’da unutulmadı. Filmin gösterildiği salonların önündeki fuaye alanında çiçeklerle süslenmiş fotoğrafı da konularak gecede anılan Rıza Akın’ın Japon asıllı eşi Miho Shimotashiro’da galaya katılanlar arasındaydı. Filmin oyuncuları galada Rıza Akın’nın fotoğrafı önünde oturarak topluca fotoğraf çektirdiler ve “Rıza Ağabey de aramızda” dediler.

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İlhan Doğan, galaya eşi ve kızıyla birlikte katıldı. 'Her Şeye Rağmen' filmi bir ilke de imza atarak adından söz ettirdi. Filmin Dubai’deki gösterimi sırasında filmden etkilenen Dubai merkezli bir şirketin yöneticisi filmin “token”nini tüm dünyada çıkartma teklifi yaptı. Yapılan anlaşma ile filmin token’i yatırımcılar için piyasaya çıkacak. İlhan Doğan yaptığı açıklamada “Bu dünyada ilk kez yapılıyor ve bir filmin dijital parası token’ı çıkıyor. Bu bizim buradan da para kazanalım diye bir çabamızdan değil. Filmin bir konsepti bir marketingi var. Arkasında bir konsepti olan ‘token’ para kazanıyor” dedi.

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