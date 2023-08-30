'Her Şeye Rağmen' gösterime giriyor

'Her Şeye Rağmen' gösterime giriyor

'Her Şeye Rağmen' gösterime giriyor Pandemi ve deprem felaketi nedeniyle gösterim tarihi iki kez ertelenen 'Her Şeye Rağmen', artık izleyicilerle buluşma hazır. Film, gösterime 29 Eylül'de girecek

Önce pandemi, ardından da deprem nedeniyle izleyiciyle buluşma tarihi ki kez değiştirilmek zorunda kalınan 'Her Şeye Rağmen', gösterim için artık hazır.

Yönetmenliğini Murat Erdal Aktaş’ın yaptığı, Avrupa’da 'Müthiş Türk' olarak anılan iş insanı İlhan Doğan’ın hayat hikâyesini anlatan 'Her Şeye Rağmen'in galası 26 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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Adana’da başlayıp ABD'ye kadar uzanan hikâyesiyle dikkat çekecek olan filmde, İlhan Doğan’ın farklı yaşlardaki halini Erkan Petekkaya ile Sinan Akdeniz canlandırdı.

Çekimleri Türkiye, Almanya ve İspanya’da gerçekleştirilen 'Her Şeye Rağmen'de Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz'in dışında başrolleri Aslıhan Malbora, Holger Doelman, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser, Ekin Mert Daymaz, Barbara Sotelsek, Vivien Lafleur, Serkan Durmuş, Mırza Sakiç, Christoph Jacobi ve Kaan Maximilianus Kaiser paylaştı. Gösterime 29 Eylül'de girecek olan filmin ikinci galası ise Adana'da yapılacak.