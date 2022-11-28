'Her Şeye Rağmen' için geri sayım başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

'Her Şeye Rağmen' için geri sayım başladı

Başrolünü Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz’in paylaştığı ‘Her Şeye Rağmen’, 10 Şubat’ta vizyona giriyor

'Her Şeye Rağmen' için geri sayım başladı
'Her Şeye Rağmen' için geri sayım başladı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Başrollerini; Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz’in paylaştığı 'Her Şeye Rağmen' filmi Türkiye'de 10 Şubat'ta vizyona girecek. Türkiye’nin yanı sıra 24 Şubat’ta ise Avrupa ve Latin Amerika başta olmak üzere toplam 50 ülkede vizyona çıkacak olan film için geri sayım başladı.

AFİŞ YAYINLANDI

Türkiye, Almanya ve İspanya’da çekilen ve 5,2 milyon Euro bütçeye sahip olan filmin afişleri de ilk kez yayınlandı. ‘Yara Kabuk Bağlar Kimlik’ olur sloganı ile sinema izleyici ile buluşacak olan ‘Her Şeye Rağmen’de; Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz’in yanı sıra Meral Perin, Rıza Akın, Aslıhan Malbora, Holger Doelman, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser, Ekin Mert Daymaz, Barbara Sotelsek, Vivien Lafleur, Serkan Durmuş, Mirza Sakiç, Christoph Jacobi ve Kaan Maximilianus Kaiser rol alıyor.

Filmin müziklerinde ise müzisyen Fahir Atakoğlu’nun imzası bulunuyor. Film en dibe inmenin veya yıldızlara yükselmenin mümkün olduğu hayatta her zaman soğukkanlılığını koruyarak hedeflere yürümenin önemini anlatacak.

‘Her şeye Rağmen’in biletleri, 15 Ocak 2023’te ön satışta olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Komedi Festivali'nde bir haftada 30 etkinlik
MAGAZİN 3'üncü haftanın programı belirlendi
İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!
MAGAZİN "Henüz 19 yaşındayım..."
Yumurta yiyerek zayıflamıştı! Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in son hali görenleri büyüledi!
MAGAZİN Yumurta yiyerek zayıflamıştı! Mahmut Tuncer'in kızı ...
Melis Sezen, Mami'de tatil yapıyor - Magazin haberleri
MAGAZİN "Sıcak Kış"
İstanbul Komedi Festivali'nde bir haftada 30 etkinlik
MAGAZİN 3'üncü haftanın programı belirlendi
'Müjdemi İsterim' Bursa'da izleyicileriyle buluştu
MAGAZİN 'Müjdemi İsterim' Bursa'da izleyicileriyle buluştu
Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!
MAGAZİN Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor ...
Maximum Uniq'in aralık programı belli oldu
MAGAZİN Aralık programı belli oldu
Deniz Akkaya, 'Cahil' dediği Hülya Avşar ile dans etti ve şarkı söyledi
MAGAZİN 'Cahil' demişti dans etti
Begüm Kütük'ten uyarı: Kurallara uyalım! - Magazin haberleri
MAGAZİN "Kurallara uyalım!"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.