Oyuncu Hakan Yılmaz duruşmaya gelmedi

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 50 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Erdal Gökçe, Mahsar Algül ve Denizhan Vural katıldı. Şikayetçi Hakan Yılmaz duruşmaya gelmezken kendisini avukatı temsil etti.

Duruşmada ifade veren sanık Denizhan Vural ifadesinde şunları söyledi:

"Olay tarihinde ben diğer sanıklarla birlikte otelin lobisinde toplantı halindeydik. O sırada müşteki Hakan Yılmaz otele giriş yaptı. Bizim oturduğumuz kısma yakın yerden geçerken millete, devlete küfür ederek geçmekteydi. Ben de kim bu diye şahsa baktığımda şahısla gözgöze geldik. Bunun üzerine müşteki Hakan Yılmaz, benim itiraz ettiğimi düşünerek ‘eğer itiraz ediyorsan bu sözlerim sana da’ tarzında sözler sarfetti. Şahsın hem millete, vatana o şekilde küfür etmesi hem de aynı zamanda küfrü bana yöneltmesi nedeniyle konuşmak için yanına gittim.

'ÜZERİME YÜRÜDÜ'

Bunun üzerine şahıs bana agresif tavırlar sergiledi. El kol hareketleri yaparak üzerime yürüdü. Sizi buraya gömerim tarzında tehdit içerikli sözler sarfetti. Bu tartışmalar sırasında karşılıklı küfürleşmeler oldu. Kavgaya dönüşmesinden dolayı ben müştekiye fiziki müdahale de bulunmak istedim ancak araya girenlerin engellemesi nedeniyle herhangi bir fiziki müdahalem olmadı. Hakan Yılmaz’ın eşinin orada olduğunu farketmedim. Farketsem yanına dahi gitmezdim. Hakan Yılmaz’ın hakaret ve tehdit içeren sözleri nedeniyle orada bulunan vazoyu alıp yere atmak istedim. Otel çalışanlarının araya girmesinden dolayı vazo elimden çıkarak Hakan Yılmaz’ın eşinin kenarından geçti. Yaralama kastım yoktur. Suçsuzum beraatımı isterim” dedi.

Mahkeme, sanıklar tarafından belirtilecek tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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