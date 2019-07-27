Başrollerinde Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı ve Aslıhan Malbora’nın yer aldığı Her Yerde Sen 7. son bölümle izleyicisi ile buluştu. Heyecan dolu son bölümün ardından dizinin sevenleri Her Yerde Sen 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu merak etmeye başladı. İşte Her Yerde Sen 8. yeni bölüme dair detaylar...
HER YERDE SEN 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Her Yerde Sen 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.
HER YERDE SEN 7. BÖLÜM ÖZETİ
Söylediği yalanların ağırlığı altında ezilen Selin’e yine Demir destek olur. Vicdanı daha çok sızlayan Selin her şeyi itiraf etmeye hazırlanır. Demir’le aralarında duygular yükselirken Selin için hazırlanan süpriz doğum günü sakladıkları sırları tehlikeye atacaktır.
HER YERDE SEN DİZİSİNİN KONUSU
Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.
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