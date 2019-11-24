Her Yerde Sen final mi yaptı? Her Yerde Sen dizisi bitti mi? Neden final yaptı?

Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı ‘Her Yerde Sen’, 23. bölüm ile ekranlara veda ederek final yaptı. En son bölümde; Demir Selin’e, Selin de Demir’e sürpriz yapmak için kolları sıvadı. Ancak birbirlerine süpriz yapmak sandıkları kadar kolay olmadı. Son sahnelerde ise mutlu sona ulaşıldı.

NEDEN FİNAL YAPTI?

Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle cuma akşamları ekrana gelen dizi reyring savaşlarına daha fazla dayanamayarak final kararı aldı. En son kadroya dahil olan Beste Kökdemir, dizide ‘Eylül’ karakterine hayat vermişti.

OYUNCU KADROSU

“Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyordu.

KÜNYE

YAPIM: KARGA SEVEN PICTURES

YAPIMCL: ÖMER ÖZGÜNER & ÜMMÜ BURHAN

YÖNETMEN: ENDER MIHLAR

SENARYO: DENİZ YEŞİLGÜN & ESRA ÇETEK YILMAZER

UYGULAYICI YAPIMCI: SEÇİL İSSİ

Her Yerde Sen’in Hikayesi:

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir.

Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.