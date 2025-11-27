Her yıl Maraş depremi kadar kişi sadece akciğer kanserinden kaybediliyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi önünde '1-30 Kasım Akciğer Tıp Fakültesi Kanseri Farkındalık Ayı' nedeniyle basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasında; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu ve Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Leyla Sağlam da yer aldı.

Prof. Dr. Leyla Sağlam, "Dünyaya bakacak olursak 2,5 milyona yakın akciğer kanseri hastası var ve bunların 1,5 milyondan fazlası aynı yıl içinde hayatlarını kaybediyorlar. Bu ne demek? Hızlı öldüren bir kanserdir demek. Onun için de erken tanı gerçekten çok önemli. Ne yapmamız gerekir? Akciğer kanserini farkındalığımız şu olmalı; niye kanser oluyoruz? Onun için akciğer kanseri yapan nedenler önemli. Bunların en başında sigara ve tütün ürünleri gelmekte. Eğer biz bu tütün ürünleri ile mücadele edebilirsek, akciğer kanseri oranlarımızda düşüş sağlayabiliriz. Sadece tabii ki tütün ürünleri değil, başka maruziyetler de var. Bunlardan bazıları çevresel maruziyetler dediğimiz hem ev içi hem dışı ev dışı maruziyetler. Bir fabrikada çalışıyorsanız, bir kanserojene maruz kalıyorsanız kanser olabilirsiniz. Kendinizi korumanız lazım, bilmeniz lazım ve usulüne uygun çalışmanız lazım. Ev içi kirleticileri de ayrıca ev içi önemsemeyi belki ama işte deterjanlar, kimyasallar, yakıtlar, bunlar hepsi kansere katkı sağlayan maddeler" diye konuştu.

"KADINLARDA DA AKCİĞER KANSERİ ORANI GİDEREK TIRMANIYOR"

Akciğer kanserinin erkeklerde daha çok görüldüğünü Sağlam, şunları söyledi: "Erkekler daha çok tütün ürünü kullanıyor. Erkekler daha çok fabrikalarda çalışıyor. Erkekler daha çok kanser hücrelerine maruz kalıyor ama günümüze gelindiğinde görüyoruz ki kadınlarda da akciğer kanseri oranı giderek tırmanıyor. Hatta meme kanseriyle yarışır hale geliyor. Çünkü kadınlarımız da artık sigara içiyorlar. Kadınlarımız da dışarıda çalışıyorlar, aynı kanserojenlere onlar da maruz kalıyorlar."

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR, AKCİĞER KANSERİ KADER DEĞİLDİR"

Prof. Dr. Atilla Eroğlu, dünyada en çok görülen kanser türünün akciğer kanseri olduğunu söyledi. Türkiye'de her yıl 45 bin kişinin akciğer kanseri teşhisi aldığını kaydeden Eroğlu, "Günde 150 kişi akciğer kanseri teşhisi alıyor. Bir Maraş depremi oldu. Maraş depreminde yaklaşık 60 bin canımızı kaybettik. Her yıl belki de Maraş depremi kadar kişi sadece akciğer kanserinden kaybediliyor. Biz aslında kanserden korkmuyoruz kanserin geç teşhis edilmesinden korkuyoruz. Erken tanı için özellikle 50 yaş üstü, günde bir paket sigara içen kişilerin yılda 1 defa düşük doz tomografilerle tarama yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır. Unutmayalım ki akciğer kanseri kader değildir. Önlenebilir bir kanser türüdür ve erken teşhis hayat kurtarır" diye konuştu. Tıp Fakültesi 1'nci sınıf öğrencisi Hamza Eren Akçay da erken tanının önemini anlattı.