Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla kullanılan soğan, hem lezzeti hem de faydalarıyla bilinir. Soğan suyu ise kokusu nedeniyle çok fazla tercih edilmezken, sağlığa olumlu etkileri saymakla bitmez.

SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Güçlü bir antioksidan olan kuersetin içeren ve antibakteriye etki gösteren soğan suyu, bağışıklığı güçlendirir, infiamatuar riskini azaltır, kan şekeri, kan basıncı ve kolesterolü dengeleyerek kalp hastalığı riskini düşürür, vücudu hücresel hasara karşı korur. Soğan suyu ayrıca kolajen sentezini artırıarak kırışıklıkları ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.

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- Soğan suyu vücudun hücresel hasara karşı savunmasını güçlendirir- Kronik inflamatuar riskini azaltır- Kan şekerini düzenler, kan basıncını düşürür - Soğan suyu kalp sağlığının korunmasında rol oynar- Soğan suyu vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur- Kansere karşı iyi bir antioksidandır- Cildi temizleyerek sivilce ve akne oluşumunu en aza indirir- Ciltteki kırışıklıkları azaltır ve cilde canlılık verir- Soğan suyu aynı zamanda gribe yakalanma riskini azaltır- Vücutta yağ yakımını hızlandırdığı için obezite riskinin önüne geçer- Diş çürümeleri ve diş eti sorunlarına iyi gelir- Soğan suyu sindirimi kolaylaştırır- Adet düzensizliği yaşayanlar için adet söktürücüdür- Saç derisine eklendiğinde ekstra kükürt sağlayarak saç dökülmelerinizi azaltır- Kulaktaki iltihabı giderip, kulak ağrısını dindirir- Kemiklerin güçlenmesini sağlayarak, kemik erimesi gibi hastalıklara yakalanmanızı engeller.- Menopoz şikayetlerinde azalma göstertir- Uykusuzluğa ve eklem ağrılarına iyi gelir

SOĞAN SUYUNUN CİLT VE SAÇ SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Soğan suyu içerisinde bulunan besin maddeleri sayesinde hem saç hem cilt sağlığına katkıda bulunabilir. Soğanın içerisindeki mikro besin maddeleri arasında sülfür, flavonoidler; A, B ve C vitaminleri bulunur. Bu besin maddeleri bir araya geldiğinde soğanın sağlığa yönelik faydaları ortaya çıkabilir. 1. SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI ETKİLERİ - Soğanın içerisinde insan vücudunda önemli fonksiyonları olan kükürt bulunur. Proteinlerin bileşenleri olan amino asitlerde de kükürt yer alır. Güçlü saçlar için gerekli olan keratin de sülfür yani kükürt bakımından zengin bir proteindir. Soğan suyu, daha güçlü saçları desteklemek için daha kükürt sağlayabilir. Soğanda bulunan kükürt saç sağlığı için gerekli olan kolajen üretimini de teşvik edebilir. REKLAM - Dolaşım sorunları nedeniyle yeterince beslenemeyen saçlar zayıflayarak dökülebilir. Soğanın içerisinde yer alan kuersetin gibi maddeler kan dolaşımını iyileştirerek saça ve saç derisine giden besin miktarını artırabilir. Böylece gerekli besin maddelerini yeterince alan saç kökleri, daha sağlıklı ve canlı saçların uzamasını sağlayabilir.

- Saç derisinin, saç uzaması ve büyümesi için gerekli olan sağlıklı ortamı sağlaması gerekir. Soğanın antibakteriyel ve antifungal özellikleri saç derisi enfeksiyonlarını önleyebilir veya bu enfeksiyonlarla savaşabilir. - Vücutta serbest radikallerin antioksidanlardan daha fazla olması erken saç dökülmesine yol açabilir. Antioksidan bakımından zengin olan soğan, vücuttaki serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesine katkı sağlayarak saç dökülmesini önleyebilir. 2. SİVİLCE VE CİLT LEKELERİNE KARŞI ETKİLERİ - Antioksidanlar serbest radikalleri etkisiz hale getirebilen güçlü maddelerdir. Serbest radikallerse metabolik işlemler sonucu ortaya çıkabilen ve hücre hasarından ötürü hastalıklara ve cilt kırışıklıklarına neden olabilen maddelerdir. Antioksidanlar serbest radikalleri etkisiz hale getirerek bu radikallerin kırışıklıklara yol açmasını engelleyebilir. En bilinen antioksidanlardan biri olan kuersetin özellikle ameliyat sonrası yara izlerini tedavi etmede de oldukça etkilidir. REKLAM - Soğanın içeriğinde bulunan fitokimyasallar cildin daha canlı ve aydınlık görünmesine yardımcı olabilir. - Antibakteriyel etkileriyle ciltte sivilce oluşumuna neden olan bakterilerle savaşabilir. Bakterileri ortadan kaldırmak her zaman kolay olmasa da soğan suyu, özellikle antibiyotik kremleri kullanmak istemeyenler için doğal bir çözüm olabilir.

- Antiseptik özellikleriyle virüslerle ve mantarlarla savaşmaya yardımcı olabilir. Özellikle saç derisinde mantar oluşumunun önlenmesi ve iyileştirilmesi saç sağlığının geri kazanılması bakımından önemlidir. SOĞAN SUYUNUN SİNDİRİM VE METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1. SİNDİRİM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Sağlıklı bir sindirim sistemi için bağırsakların mikrobiyom dengesinin sağlanması büyük önem taşır. Soğan veya soğan suyu tüketimini artırmak bağırsak mikrobiyomunun dengelenmesine yardımcı olabilir. REKLAM Soğanın içerisinde yüksek oranda prebiyotik etkiler gösteren fruktooligosakkaritler bulunur. Bu maddeler bağırsaklardaki yararlı bakteriler olan probiyotikleri besler. Bu sayede genel sindirim sağlığı için gerekli olan dengeli bir bağırsak mikrobiyomu korunabilir. Besin profili daha da zengin olan limonlu soğan suyu da faydalarıyla sindirim sistemini destekleyebilir. 2. ZAYIFLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Soğan suyu obeziteyle mücadelede de etkili olabilir. Toplam 38 çalışmanın incelendiği bir meta analizde soğanın kiloya yönelik etkisi araştırılmıştır. Bu geniş kapsamlı incelemede soğan alımı yüksek olan gruplarda plaseboya göre BMI (vücut kitle indeksi) değerlerinin, bel çevresi genişliğinin ve trigliserit seviyelerinin önemli ölçüde azaldığı görülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına dayanarak soğan alımının vücut ağırlığını ve vücut yağını azaltmaya yardımcı olabileceğini söylemek mümkündür.

SOĞAN SUYUNUN POTANSİYEL YAN ETKİLERİ NELERDİR? Soğan suyu, vücuda sağladığı faydaların dışında potansiyel yan etkiler de içerebilir. REKLAM Bu yan etkilerin başında şunlar gelir: - Soğan suyu aşırı miktarda tüketilirse mideye zarar verir, gaz ve şişkinlik yapar.- Vücutta döküntü ve kızarıklık ortaya çıkarabilir.- Fazla tüketildiğinde tansiyon düşüklüğü ve karın ağrısı yaşanabilir.- Düzenli ilaç kullanan kişiler doktora danışmadan soğan suyu kullanmamalıdır. SOĞAN SUYU HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR? Kürün etkilerinden tam olarak yararlanabilmek için soğan suyunun doğru bir şekilde hazırlanması gerekir. Bunun için gerekli malzemelerin doğru miktarda kullanılması da büyük önem taşır. Soğan suyunun yapılışında kullanılan malzemeler şunlardır: - Yaklaşık 150 ila 300 ml olmak üzere 1,5 su bardağı klorsuz temiz içme suyu,- 1 adet orta boy açık kahverengi kabuklu soğan. Soğan suyu şu şekilde hazırlanır: REKLAM - İlk olarak temiz su uygun boyutta bir tencerede veya çaydanlıkta kaynatılır.- Kaynayan suyun içerisine kabukları soyulmuş ve dörde bölünmüş bir adet soğan eklenir.- Soğan yaklaşık 5 dakika boyunca suyun içerisinde kaynatılır. Ardından tencerenin altı kapatılır.- Tencerenin içerisindeki soğan suyu bir süzgeç yardımıyla süzülür.- Hazırlanan soğan suyu kürünün ılıması beklenir ve ardından içilebilir. Ancak soğan suyunun soğuk olmamasına dikkat edilmelidir.