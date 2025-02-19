Filizlenmiş sarımsak yenir mi, sağlığa zararı var mı?

Mutfaklarda sık sık kullanılan sarımsak, lezzetli bir malzeme olmasının yanı sıra sağlık açısında da pek çok faydası bulunur. Fakat zamanla filizlenen sarımsak, bu gıdanın tüketiminin güvenli olup olmadığı konusunda bazı soru işaretlerine yol açabilir. Filizlenen sarımsakla yeşil renkli küçük küçük sürgünler görülmeye başlanır. Peki, Filizlenmiş sarımsak yenir mi, Filizlenmiş sarımsak yemek zararlı mı? Uzman isimler, sarımsağın filizlenmesinin özellikle yeşil filizlerin bazı sağlık problemlerine yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bu filizler ‘solanin’ adı verilen bir bileşikleri içerebilir. Patates gibi diğer bitkilerde de bulunan solanin, yüksek miktarda alınması halinde baş ağrısı, mide bulantısı ve sindirim sistemi sorunlarına yol açabilecek olan bir toksindir. Fakat sarımsakta bulunan bu maddenin miktarı genelde düşük seviyelerde olduğu için, az miktarda filizlenmiş sarımsak tüketmek sağlık açısından çok önemli bir tehdit oluşturmaz. İşte Filizlenmiş sarımsak tüketimi hakkında tüm merak edilenler…

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FİLİZLENMİŞ SARIMSAK YENİR Mİ?

Filizlenmiş sarımsağın tüketilmesi genellikle sağlık açısından ciddi bir probleme yol açmaz ve risk taşımaz. Yapılan bazı araştırmalara göre, filizlenmiş sarımsağın antioksidan seviyesinin daha yüksek seviyede olduğu ortaya konulmuştur. Filizlenme sürecine giren sarımsağın içerisindeki biyokimyasal bileşenler değişerek antioksidanlar açısından daha da zengin hale gelir. Bu durumda vücuda ekstra fayda sağlayabilir.

Fakat, filizlenen sarımsağın tüketiminde dikkat edilmesi gerek noktalar bulunur. Eğer sarımsağın yapısında yumuşama gözlemleniyorsa, kökü koku yayıyorsa ya da küflenmişse bu durumlarda tüketilmesi önerilmez. Sarımsağın yapısında meydana gelen bu tür değişiklikler, sarımsağın bozulduğuna işaret eder ve tüketilmesi durumda mide problemlerine yol açabilir.

FİLİZLENMİŞ SARIMSAK YEMEK ZARARLI MI?

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Filizlenen sarımsak sağlığa doğrudan zarar vermez. Fakat özellikle mide hassasiyet bulunan bazı kişiler, filizlenmiş sarımsak tükettikleri zaman sindirim sorunları yaşayabilir. Bunun sebebi, sarımsağın filizlenme sürecinde yaşadığı değişimdir. Fakat genel olarak bakıldığında, sağlıklı bir bireyin filizlenmiş sarımsak tüketmesi güvenilirdir ve hatta bağışıklık sistemini de destekler.