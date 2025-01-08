Herakleia Antik Kenti'nde pati izleri

Kapıkırı Mahallesi'ndeki antik kentte 4 yıl önce başlayan kazı çalışması, Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer'in bilimsel danışmanlığında 12 ay kesintisiz sürüyor.

Günümüze ulaşan tarihi yapılarıyla turistlerin yeni rotası haline gelen Herakleia Antik Kenti, gün ışığına çıkarılan eserleriyle de yüzlerce yıl öncesi yaşama ilişkin ipuçları veriyor.

Kazılarda gün ışığına çıkarılan figürlü mozaik, kandil, pati izi olan tuğlalar ve insan yanına gömülü hayvan iskeletlerinin olduğu mezarlar, 2 bin yıl önce Herakleia'da yaşayanların hayvan ve doğa sevgisine dair gösterge olarak değerlendiriliyor.

Latmos ve Herakleia Kazısı Başkanı Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, AA muhabirine, Herakleia'nın ve çevresindeki Latmos coğrafyasının 500 milyon yıllık jeolojik geçmişiyle ve doğal peyzajıyla olağanüstü olduğunu söyledi.