Cuma akşamlarının reyting rekortmeni Hercai'nin 17. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Fragmana damga vuran sahne ise Reyyan'la Miran'ın romantik dansı oluyor. Yeni bölümde Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer. Hercai'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanları...

HERCAİ 17. BÖLÜM FRAGMANLARI

"Bana hep böyle sıkı sarıl ki; aramıza hiçbir şey giremesin..."

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder. Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer. Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir. Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu'na istediği yardım elini uzatacak mıdır?

HERCAİ 17. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI

HERCAİ 17. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI