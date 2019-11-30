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Hercai 24. yeni bölüm fragmanı: Reyyan gerçeği öğreniyor mu? Hercai 23. son bölüm

Hercai 24. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Hercai'de mektubun Hazar'ın masumiyetini kanıtlayacağını öğrenen Reyyan ile Miran gerçeklerin peşine düştü. Dizinin yeni bölüm fragmanında da, Reyyan'ı gerçeklere yaklaştıracak delil sunuluyor ve Reyyan ortadan kayboluyor. İşte Hercai 23. son bölüm özeti ve 24. yeni bölüm fragmanı

Hercai

Hercai'de yine heyecan dolu bir bölüm geride kaldı. Dizinin yeni bölüm fragmanı da bu akşamki bölümün ardından yayınlandı. Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor. İşte Hercai ile ilgili detaylar...

HERCAİ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran’la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran’a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister.

Zehra, Miran ve Hazar’la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra’nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey‘in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer.

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