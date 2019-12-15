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Hercai 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Ekranlara intikamdan doğan aşkı getiren dizi Hercai'de 26. yeni bölüm fragmanı heyecanı başladı. Diziseverler Hercai 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. İşte Hercani'nin yeni bölüm ayrıntıları...

Hercai 26. yeni bölüm fragmanı

Hercai her cuma günü ekranlara geliyor. En son 25. bölümü ile ekrana gelen Hercai'de 26. yeni bölüm fragmanı heyecanı başladı. Hercai dizinin yeni bölüm fragamanı henüz yayınlanmadı ama bugün yayınlanabilir.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi olur. Hazar'ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Bir yandan Miran'a kendisini affettirmeye çalışan Reyyan diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışır.

Elif'in Şadoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize kontrolünü kaybeder.

Şadoğlu konağında bir kere daha karşı karşıya gelen iki ailenin restleşmesi Azize'nin zor bir seçim yapmasına neden olur. Bu sırada Miran'ın Reyyan'ı affetmeyeceğini düşünen Gönül'ün gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar.

Diğer yandan Miran'a yan yanayken daha güçlü olduklarını göstermek isteyen Reyyan, acısını hafifletmek için annesinin geçmişine sığınan Miran'ı bulduğunda hiç beklenmeyen bir gerçeğin ortaya çıkması tüm yaşananların seyrini değiştirir.

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