Hercai 65. son bölümü ile ekrandaydı. Dizinin son bölümünde; doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Hercai 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 65. son bölüm...

HERCAİ 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

HERCAİ 65. SON BÖLÜM ÖZETİ

Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır. Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır.