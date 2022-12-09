MİDYE ZEHİRLENMESİ NEDEN OLUR?

Midye genellikle sıcak bölgelerde tüketildiği için, bozulması daha kolay oluyor. İçerisinde bakterilerin oluştuğu midye, deniz ürünlerinin arasında en çok zehirleyen yiyeceklerden biri olarak biliniyor. Midyede bulunan bakteriler, nörotoksik salgılayarak gıda zehirlenmesini meydana getirebiliyor. Bu sebeple midyelerin hijyenik bir ortamda yapıldığından emin olunmalı, taze olduğu bilinmeli ve doğru sıcaklık koşullarında taşınma işlemi gerçekleştirildiğini tespit etmelisiniz.