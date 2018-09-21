Musa Sümbül 23 yıl sonra sedeften kurtuldu!

21.09.2018 - 09:53 | Güncelleme: İHA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki sedef hastası Musa Sümbül’ün hayatı 23 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığı nedeniyle kabusa dönmüştü. Yaklaşık 2 ay önce Musa Sümbül'ün dramını anlatan haberlerin yayınlanmasının ardından Sümbül'ün hayatı tamamen değişti. 2 ayda hastalığından büyük oranda kurtulan Sümbül, hayata şimdi dört elle sarıldı

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Musa Sümbül’ün hayatı 23 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığı nedeniyle kabusa dönmüştü. Yaklaşık 2 ay önce Musa Sümbül'ün dramını anlatan haberlerin ardından Sümbül'ün hayatı değişti. 

ARTIK GURURLA YÜRÜYOR...

İHA'nın haberine göre; Sümbül'ün dramını izleyen ve yardım elini uzatan bir doktorun uyguladığı tedavi sonrası 2 ayda hastalığından büyük oranda kurtulan Sümbül, hayata şimdi dört elle sarıldı. Vücudunun neredeyse tamamını ve yüzünü kaplayan kalın sedef derisinden kurtulan Sümbül, yeni görünümüyle insanların arasında utanmadan ve gururla yürüyor.

23 YIL ÖNCE BAŞLADI! "BENİ GÖREN KORKUP KAÇIYOR"

Amcasının oğlu Abdullah Sümbül, parkta yürüyüş yapan Musa Sümbül'ü görünce gözlerine inanamadı. Kuzenini tanımakta zorlandığını söyleyen Abdullah Sümbül, "Önceki halini biliyorum, her yeri beyaz deriyle kaplıydı. Şimdi gördüğümde tanıyamadım, çok iyi olmuş, çok sevindik" dedi.

GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Sümbül'ün daha önceki halini bilen mahallelisi çocuklar da Sümbül'ü görünce gözlerine inanamadı. Batuhan Arda Ay, Sümbül'ü görünce "Ağabey sana ne olmuş?" demekten kendini alamadı. Musa Sümbül'ü daha önce görünce korktuğunu belirten Batuhan Arda Ay, "Onu gören herkes korkardı. Şimdi tam değişmiş, görünce çok şaşırdım. Bu halini beğendim, yakışıklı olmuş" dedi.

Sümbül'ü daha önceden tanıyan öğrenci Özcan Özçelik de şaşkınlığını gizleyemedi. Özçelik, "Eskisinden hali kalmamış, eskiden eli beyaz oluyordu. Şimdi sizin bizim gibi olmuş. Eskiden korkardım, herkes korkardı ama şimdi kimse korkmaz" diye konuştu.

50 GÜNDÜR TEDAVİ UYGULANIYOR

Çevresinden aldığı olumlu tepkilerden dolayı mutlu olduğunu belirten Musa Sümbül, haberlere konu olmasından sonra hayatının değiştiğini söyledi. Kendisine yardım etmek isteyen onlarca kişinin kendisini aradığını belirten Sümbül, "Ankara'dan bir doktor yol ve konaklama masraflarımı da karşılayarak beni tedavi edeceğini söyledi. Kendisinin yanına gittim. 50 gündür bana bir tedavi uyguluyor. 50 günün sonunda vücudumdaki sedeften büyük oranda kurtuldum. Bu tedavi 6 ay sürecekmiş. Sonra tamamen bu hastalıktan kurtulacağı" dedi.

Daha önce hayattan hiçbir beklentisi olmadığını dile getiren Sümbül, "Eskiden beni görenler korkup kaçıyordu. Şimdi beni görenler yanıma geliyor, tokalaşıyor, sarılıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Daha önce bu hastalık yüzünden 3-4 defa intihara teşebbüs etmiştim. Şimdi hayata karşı umutluyum. Tedavimin ardından çalışıp yuva kurmak istiyorum" diye konuştu.

"BENİM DURUMUMDA OLAN KİŞİLERE BU TEDAVİYİ ÖNERİYORUM"

Kendisine ulaşan 6 sedef hastasına daha öncülük ettiğini ve tedavi olmasına yardımcı olduğunu belirten Sümbül, "Benim durumumda olan kişilere bu tedaviyi öneriyorum, memnun kalacaklardır. Beni haberlere çıkartarak sesimi duyuran ve maddi manevi desteğini esirgemeyen herkese minnet borçluyum" dedi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 12 dakika önce
    Yardım eden herkesten Allah razı olsun.
  • Misafir 35 dakika önce
    hangi doktor
  • Misafir 37 dakika önce
    allah razi olsun o doktordan. iyiki o doktorlar var da bizi tekrardan hayata bağlıyorlar. çok şükür rabbime.
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