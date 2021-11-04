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Haberler Gündem 3. Sayfa ŞARJ PATLADI! Son dakika: Şarj cihazı patladı, parmağından oldu! - Haberler
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Şarj cihazı patladı! Parmağı koptu!

Erzurum'da akılalmaz bir olay yaşandı. Taşınabilir şarj cihazının patlaması sonucu iki çocuk babası Münip Bozoğlu'nun parmağı koptu. Kopan sağ işaret parmağı doktorlarca yerine dikilen Bozoğlu, yaşadığı korkuyu unutamadığını ve olayı anlattı

ŞARJ PATLADI! Son dakika: Şarj cihazı patladı, parmağından oldu! - Haberler
Şarj cihazı patladı! Parmağı koptu!
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AA

Erzurum Şehir Hastanesi'nde mutfak personeli olarak görevli 32 yaşındaki 2 çocuk babası Münip Bozoğlu, 6 gün önce Palandöken ilçesindeki evinde taşınabilir şarj cihazını prize taktı.

Kısa bir süre sonra şarj cihazından sesler geldiğini duyan Bozoğlu, prizden çıkartıp balkondan atmak istediği cihazın elinde patlamasıyla yaralandı.

KOPAN SAĞ İŞARET PARMAĞI YERİNE DİKİLDİ

AA'da yer alan habere göre patlamada sağ işaret parmağının bir bölümü kopan Bozoğlu, olay sonrası Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Burada parmağının kopan parçası yerine dikilen Bozoğlu, yaşadığı olayın etkisinden günler geçmesine rağmen kurtulamıyor.

"ODADAN ATARKEN ELİMDE PATLADI"

Bozoğlu, evde telefonunu şarj ettikten sonra taşınabilir şarj cihazını odadaki elektrik prizine taktığını söyledi. Beş dakika sonra odada patlama sesi duyduğunu anlatan Bozoğlu, "Powerbankı odadan atarken elimde patladı. Neredeyse parmağım komple kopma derecesine geldi. Sonra hastaneye gittik. Sağ olsun doktor ve sağlık personeli parmağımı yerine dikti" dedi.

"KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUN"

Bozoğlu, patlayan taşınabilir şarj cihazını 1 yıldan fazla süredir kullandığını belirterek, bu tarz tehlikeli durumlara insanların maruz kalmaması için kullanım kılavuzunu iyi okumalarını istedi.

"ÇOCUKLARIM VE EŞİM ÇOK KORKTU"

Sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Bozoğlu, "Patlama nedeniyle evdeki iki çocuğum ve eşim de çok korktu. Parmağımı o şekilde görünce psikolojim de bozuldu.

Kulaklarımda hâlâ patlamanın sesi var " ifadelerini kullandı. Mesai arkadaşları da Münip Bozoğlu'nu ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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