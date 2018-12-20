Dizide yaşadığı sarsıcı bir olayla tüm sevdiklerini kaybetmiş olsa da ayakta kalmaya devam eden komiser Kadir Adalı karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ’un, dizinin yayınlandığı ilk günden itibaren fenomen olan “Haydi!” repliği dillerden düşmüyor.

Her sözü ve hareketi ile adından söz ettiren Adalı “Haydi” ile sosyal medyaya damgasını vurmaya devam ediyor.

İşte çok konuşulan “Haydi” videosu;

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