Heybeliada’ya Nasıl Gidilir?

Her mevsim güzelliğini gözler önüne seren Heybeliada; plajları, restoranları, tarihi yapıları ve doğanın sunduğu güzellikleri ile varlığını sürdürmeye devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra ulaşım açısından da büyük bir kolaylık sunuyor. İstanbul’un birçok merkezi ilçesinden deniz yolu ile ulaşmak mümkündür. Özellikle; Kadıköy, Kabataş, Bostancı ve Eminönü vapur hatlarını kullanarak bu göz alıcı adaya hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.

Heybeliada Vapuru Nereden Kalkıyor?

Heybeliada’nın çok sık ziyaret edilmesi, vapur seferlerinin sayısını arttırmaktadır. Heybeliada vapurunun kalkış noktaları; Kabataş, Kadıköy, Eminönü ve Bostancı’dır. Şehir hatlarını kullanmak istemeyenler için farklı alternatifler de bulunmaktadır. İDO ile Beşiktaş - Kadıköy - Yenikapı - Adalar hattını kullanabilirsiniz. Turyol ile; Eminönü - Heybeliada, Bakırköy - Adalar Hattı, Büyükçekmece - Adalar Hattı, Karaköy - Heybeliada hattını tercih etmek de mümkündür. Dentur kullanarak Beşiktaş - Kabataş - Adalar hattı da bulunmaktadır.

Heybeliada - Büyükada Arası Ne Kadar Sürer?

Heybeliada, İstanbul’un en büyük ikinci adasıdır ve en çok ziyaret edilen noktalardan biridir. Heybeliada - Büyükada arası mesafeyi merak ediyorsanız aralarında yaklaşık 3 km uzaklık olduğunu söyleyebiliriz. Vapur seferleri ile yakşak 10 dakikada Büyükada’dan Heybeliada’ya ulaşabilirsiniz.

Heybeliada Sefer Saatleri

Heybeliada seferleri yılın her mevsimi devam etmektedir. Belli saat aralıklarında kalkış sağlayan vapur saatlerini takip ederek Heybeliada’yı ziyaret edebilirsiniz.

Eminönü - Heybeliada sefer saatleri:

09.45 / 10.45 / 11.45 / 12.45 / 17.00 / 17.45 / 18.30

Beşiktaş - Heybeliada sefer saatleri:

Beşiktaş iskelesinden Heybeliada’ya yapılan vapur seferleri günün büyük bir bölümüne kadar her saat başı kalkmaktadır.

09.15 / 10.15 / 11.15 / 12.15 / 13.15 / 14.15 / 16.15 / 17.15 / 18.00 / 18.30

Kadıköy - Heybeliada sefer saatleri:

07.10 / 08.25 / 09.25 / 10.30 / 11.30 / 12.25 / 14.25 / 15.55 / 16.55 / 18.00 / 19.25 / 20.05 / 21.00 / 22.25 / 23.55

Eminönü - Heybeliada Vapuru

Heybeliada’ya gitmek için en çok tercih edilen noktalardan biri Eminönü’dür. Eminönü – Kadıköy Adalar hattını kullanarak Heybeliada’ya yaklaşık 1 saatte ulaşmak mümkündür.

Heybeliada Bostancı Şehir Hatları

İstanbul’un denize kıyısı olan ilçeleri arasındaki Bostancı, Heybeliada’ya ulaşmanın en kolay yollarından birine sahiptir. Bu yol güzergâhı üzerinde olan Heybeliada – Bostancı şehir hatlarını kullanabilir. Bostancı üzerinden kalkış yapan Heybeliada vapurları, varış noktasına yaklaşık 50 dakika ile 1 saat arasında ulaşım sağlıyor.

Heybeliada Nerede?

Marmara Denizi açıklarında bulunan Heybeliada, turistlerin her yıl yoğun ilgisini görmektedir. Heybeliada, Prens Adaları içerisindedir. İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı olup, 5 mahallesinden biridir. Ayrıca Büyükada’dan sonraki en büyük ada olarak bilinmektedir.