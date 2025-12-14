Habertürk
        Haberler Magazin Heyecanlarını dile getirdiler

        Heyecanlarını dile getirdiler

        Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Dora Dalgıç ve Gülhan Tekin 'Kardeş Takımı 3' filmine dair heyecanlarını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 14:39 Güncelleme: 14.12.2025 - 14:39
        Heyecanlarını dile getirdiler
        CJ ENM Türkiye ve TAFF Pictures ortak yapımı, çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören ‘Kardeş Takımı’ serisinin merakla beklenen final filmi ‘Kardeş Takımı 3’ için basın buluşması gerçekleştirildi.

        Yönetmenliğini Bedran Güzel’in, senaristliğini ise Elif Dede’nin üstlendiği filmde; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın serinin son filmi için bir araya geldi.

        9 Ocak’ta vizyona girecek film için Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Dora Dalgıç, Gülhan Tekin ve yönetmen Bedran Güzel kameraların karşısına geçip basının sorularını yanıtladı.

        Bedran Güzel (Yönetmen): Bu film serinin en farklı filmi. Bir kere, zamanda yolculuk var. Hem prodüksiyon anlamında hem de ekibin artık birbirine uyumu ve performansı açısından diğer filmlere göre çok daha eğlenceli, maceralı ve keyifli geçti. Hep söylenir ya ‘zor şartlarda çalıştık’ diye; gerçekten öyleydi. Plato sahneleri, üst üste kostümler ve sıcak… Herkes gösterebileceği en yüksek performansı gösterdi. Bu yüzden hem uyum hem de senaryo açısından serinin en güçlü, en eğlenceli ve en komik filmlerinden biri oldu. Finalin hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Herkese ve yapım ekibine tekrar çok teşekkür ediyorum. Prodüksiyon anlamında da serinin en maliyetli filmi oldu. Seyirci ilk iki filmi çok sahiplendiği ve sevdiği için bu riski almak istedik. Seyircinin sevgisi ve talebiyle devam ettik seriye. Onlara hakkını verebilmek için daha büyük, daha eğlenceli ve ‘iyi ki bu seriye gelmişiz’ dedirtecek bir film sunduk. Seyircimiz bunu hak ediyordu, biz de yaptık.

        Ceyda Kasabalı - Fırat Albayram: 1 ve 2 çok keyifliydi, izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. 3. filmimizde üzerine daha da fazlasını koyarak daha büyük bir işe imza attık; tabii ki takdir sizlerin. Çok keyifli bir film oldu. Son filmimiz olduğu için ben bu filmi biraz daha duygusal buluyorum. Önden bir kısmını izlediğimde ağladım; bu filmde o kardeşlik duygusu çok acayip bir yerde ve mutluluk ağlaması yaşadım. Bu kez çok kalabalık sahnelerimiz var. 400 kişiyle çektiğimiz bir bölüm var; panayır sahnesi.,Çağan Efe Ak: Duygu yoğunluğu yüksek bir film. Aynı zamanda komedi yönü de oldukça güçlü. Bence güzel bir iş çıkardık, herkesin emeğine sağlık.

        Ecrin Su Çoban: Hem duygusal hem eğlenceli bir film ortaya çıktı. Herkesi 9 Ocak’ta sinemalara bekliyoruz.

        Berat Efe Parlar: Komedisi, eğlencesi, aksiyonu, duygusu ve dönemi bol olan bir işti. Gerçekten çok keyifli ve çok güzel. Biz çekerken çok eğlendik.

        Dora Dalgıç: Çok mutluyuz. Çok emek harcadık; herkes çok çalıştı, uğraştı. Umarım izleyenlerimiz ve sevenlerimiz yine çok beğenecek. Çok heyecanlıyız.

        Gülhan Tekin: Serinin son filmi olduğu için üzgünüm, çünkü bu ekiple daha çok şey yapmak isterdim. Umuyorum başka projelerde yeniden bir araya geliriz. Yönetmenden yapım ekibine kadar müthiş bir ekipti. Kardeş Takımı 3, önceki iki filmden çok daha güzel bir şekilde geliyor; bu müjdeyi verebiliriz.

        Filmin Konusu: Takım ruhu, cesaret ve aile bağlarını merkezine alan yapım, izleyiciyi bu kez zamanda sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Geçmiş ile gelecek arasında kurulan köprü, film boyunca hem mizahı hem de macerayı bir araya getiriyor. Zamanda yaşanan bu sıra dışı yolculuk, izleyicileri eğlenceli bir serüvene ortak edecek.

        #Kardeş Takımı 3
