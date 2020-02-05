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HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? HGS bakiyenizde kaç TL var? 2020 HGS bakiye sorgulama

Araç sahipleri Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) için internet üzerinden e-Devlet ve PTT sayfalarından sorgulama yaparak bakiyelerinde ne kadar para kaldığını öğrenebiliyor. Peki HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? HGS bakiyenizde kaç TL var?

HGS bakiye sorgulama

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS),otoyol ve köprü geçişlerinde gişelerde durmaya gerek kalmaksızın geçiş yapmanızı sağlayan pratik bir sistemdir.

Araç plaka tanıma özelliği sayesinde, yapmış olduğunuz tüm geçişlerdeki ücretler HGS aboneliğinizin bakiyesinden tahsil edilmektedir.

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de, HGS bakiyelerinin yeterli olup olmadığı konusu. HGS bakiyenizin yeterli olup olmadığını internet üzerinden yalnızca birkaç dakikada ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz.

Peki, HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? HGS bakiyenizde kaç TL var? İşte cevabı...

HGS BAKİYE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Araç sahipleri HGS Bakiye Sorgulama işlemlerini PTT’nin HGS için oluşturduğu özel sayfasından müşteri hizmetleri bölümüne giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

HGS bakiye sorgulama için şu adımları izleyeceksiniz:

- hgsmusteri.ptt.gov.tr adresine girin,

- Müşteri hizmetleri giriş bölümünden e-posta ve şifrenizle giriş yapın,
veya, e-devlet şifrenizle girişinizi gerçekleştirin.

Müşteri hizmetleri sayfasından kullanıcı bilgilerinizi kullanarak giriş yaptıktan sonra başta HGS sorgulama olmak üzere birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

e-DEVLET ÜZERİNDEN HGS BAKİYE SORGULAMA

HGS bakiye öğrenmek için ayrıca e-Devlet (turkiye.gov.tr) adresi üzerinden de sorgulama yapabilirsiniz. HGS ile ilgili bakiye sorgulama işlemlerinizi (https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/hgs.jsf) linkine tıklayarak da kolayca yapabilirsiniz. Ancak bakiye sorgulama işlemini gerçekleştirebilmeniz için PTT’nin sisteminde üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Üyelik işlemlerinizi ise TC. Kimlik No, e-posta adresi ve belirleyeceğiniz şifre bilgileri ile yapabilirsiniz. Üyelik işlemlerinizi sorunsuzca gerçekleştirdikten sonra istediğiniz zaman sisteme giriş yaparak HGS bakiyenizi öğrenebilirsiniz.

e-Devlet üzerinden HGS bakiyenizi sorgulama için şu adımları takip edin:

- (https://www.turkiye.gov.tr/ptt-hizli-gecis-sistemi-hgs-hesap-bilgileri-sorgulama) linkine tıklayın.

- T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.

Size ait HGS aboneliğinizdeki HGS bakiyeleri ve hesap durumu bilgileri görüntülenecektir.

TELEFONLA HGS BAKİYE SORGULAMA

HGS bakiyenizi telefonla öğrenmek isterseniz, HGS Çağrı Merkezi’ne ait 0 850 460 60 60 nolu telefonu arayabilir; bakiye durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz. 

 

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