Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Hiçbir kitle imha silahı tütün kadar insanoğluna zarar vermedi. Salgın hastalıklardan belki veba, tütün kadar zarar vermiştir" dedi.

AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ile Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Enstitüsü (SASAM) iş birliğinde düzenlenen "4. Halk Sağlığı Günleri Sempozyumu"nun ikinci gününde, "Bağımlılıkla Mücadele" oturumu gerçekleştirildi.

"TÜTÜN SALGINI YÜZYILIN BAŞINA BELA"

Oturumun moderatörlüğünü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl yaptı. Erdöl, tütünün verdiği zararları asrın felaketi olarak değerlendirerek, "Hiçbir kitle imha silahı tütün kadar insanoğluna zarar vermedi. Salgın hastalıklardan belki veba, tütün kadar zarar vermiştir. Tütün salgını yüzyılın başına bela olmuştur" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doç. Dr. Toker Ergüder ise tütün kullanımındaki artışa değindi.

Tütün vergilerinde yapılan artıştan sonra tütün kullanımında ciddi bir düşüş yaşandığına dikkati çeken Ergüder, "Bir ülkede akciğer kanserlerini önlemek için Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı kadar önemlidir" diye konuştu.

ERKEKLERİN YÜZDE 40'I SİGARA İÇİYOR

Ergüder, sigara kullanım oranlarının düşmesinde fiyatların ve vergilendirmenin çok etkili olduğunu, fiyatların yüzde 10 artması durumunda tüketimin yüzde 10 azalacağını söyledi.

Amerika ve İngiltere'de son zamanlarda sigara kullanım oranlarında ciddi düşüş yaşandığını dile getiren Ergüder, Türkiye'de ise erkeklerin yüzde 40'ının sigara kullandığını bildirdi.

Ergüder, Türkiye'de 2002-2008 arasındaki sigara içme oranlarındaki düşüşün korunamadığını ifade ederek, "Yeniden artışı durdurmak ve azaltmak için vergi, düz paket uygulanması, dumansız hava sahasının eski haline getirilmesi için çalışmalara başlanmalıdır" dedi.

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