        Hidayet Türkoğlu: Bu çocuklar her şeyi hak ediyor - Basketbol Haberleri

        Hidayet Türkoğlu: Bu çocuklar her şeyi hak ediyor

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükseldiği maçın ardından, "Bu çocuklar her şeyi hak ediyor" dedi. Bakan Bak ise pazar günü ay-yıldızlıların şampiyon olacağını vurguladı.

        Giriş: 12.09.2025 - 23:54 Güncelleme: 12.09.2025 - 23:54
        "Bu çocuklar her şeyi hak ediyor"
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Türkiye, pazar günü finalde Almanya ile karşılaşacak. Mücadelenin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hidayet Türkoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açıklamalarda bulundu.

        İlk olarak konuşan Türkoğlu, "Sözler boğazda düğümleniyor. Çocuklara ne söyleyeceğimizi inan bazen insan bulamıyor. Önce sözlerime sağlık ekibimize daha sonra özveriyle takımı yalnız bırakmak istemeyen takım kaptanımız Cedi'ye ve herkese, milyonların huzurunda ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizim burada çok konuşmamız doğru olmaz Sayın bakanım. Biz sadece kendimizi şanslı hissediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, sizler, milyonlar bu çocukları yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çocuklar her şeyi hak ediyorlar. Milyonları mutluluğa boğdular, inşallah pazar günü de başka bir mutluluğa boğarlar. İyi ki varlar" diye konuştu.

        BAKAN BAK: BEN İNANIYORUM Kİ PAZAR GÜNÜ ŞAMPİYON OLACAKLAR

        Bakan Osman Aşkın Bak ise, "12 Dev Adam'ı tebrik ediyoruz. Ben daha önceki röportajlarda da söylemiştim, 12 Dev Adam uyanıyor diye. Müthiş bir uyanış var. Tam bir takım, savaşan bir takım. Yunanistan'ı sahadan sildiler. Müthiş bir tempo, müthiş bir özveri. Cedi Osman'ın özverisi, sağlık ekibinin çabaları. Ergin hocanın taktik ustalığı ve müthiş bir sonuç. Milletimizi sevindiren 12 Dev Adam'ı tebrik ediyoruz, yürekten kutluyoruz. Ama daha işimiz bitmedi. Ben inanıyorum ki pazar günü şampiyon olacaklar ve Türk milletini sevindirecekler. Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk basketboluna, Türk sporuna verdiği destekler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi'nden tutun da milli takıma verdiği her türlü destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Avrupa'dan gelen ve ülkemizden gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bütün oyuncularımıza tebriklerimizi sunuyoruz. Ama bu yetmez şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

