Hidayet Türkoğlu: Bu çocuklar her şeyi hak ediyor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Türkiye, pazar günü finalde Almanya ile karşılaşacak. Mücadelenin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hidayet Türkoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan Türkoğlu, "Sözler boğazda düğümleniyor. Çocuklara ne söyleyeceğimizi inan bazen insan bulamıyor. Önce sözlerime sağlık ekibimize daha sonra özveriyle takımı yalnız bırakmak istemeyen takım kaptanımız Cedi'ye ve herkese, milyonların huzurunda ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizim burada çok konuşmamız doğru olmaz Sayın bakanım. Biz sadece kendimizi şanslı hissediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, sizler, milyonlar bu çocukları yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çocuklar her şeyi hak ediyorlar. Milyonları mutluluğa boğdular, inşallah pazar günü de başka bir mutluluğa boğarlar. İyi ki varlar" diye konuştu.