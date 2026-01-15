Hıdırellez günah mı? Diyanet'e göre hıdırellez caiz mi?

Hıdırellez, bir yanıyla umudun ve neşenin festivali iken, diğer yanıyla İslam inancının tevhid ilkesiyle çelişip çelişmediği tartışılan bir gelenektir. Özellikle dilek dileme ritüellerinin, türbe ziyaretlerinin ve ateşten atlama gibi adetlerin "batıl inanç" olup olmadığı, dindar kesimlerde her zaman bir soru işareti yaratmıştır. Kültürel bir coşku yaşamak isterken imanı zedelemekten korkanların en sık arattığı "Hıdırellez günah mı, Diyanet'e göre Hıdırellez kutlamak caiz mi ve yapılan ritüeller şirk sayılır mı?" soruları, bu bahar bayramının manevi sınırlarını çizmek adına oldukça önemlidir.

İslam dini, toplumsal bağları güçlendiren, sevgi ve kardeşliği artıran örf ve adetlere (kültüre) karşı değildir; ancak bir şartla: Bu adetler, dinin temel esaslarına (akideye) aykırı olmamalıdır. Hıdırellez kutlamaları, özünde bir "bahar bayramı" olarak masum görünse de, içine karışan bazı hurafeler (türbelere çaput bağlamak, Hızır'dan medet ummak, ateşin günahları döktüğüne inanmak vb.) işin rengini değiştirebilir. Allah'tan istenmesi gerekenlerin, ritüellerden veya şahıslardan beklenmesi, İslam'ın en hassas olduğu "şirk" tehlikesini doğurabilir. Bu yazımızda, Hıdırellez'in kökenini, Hızır (a.s) inancının İslam'daki yerini, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "kültürel zenginlik" ile "batıl inanç" arasındaki ayrımını ve kutlamalarda dikkat edilmesi gereken kırmızı çizgileri tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Baharı inancınıza gölge düşürmeden karşılamanın yollarını öğrenmek için okumaya devam edin...

REKLAM HIDIRELLEZ NEDİR? DİNİ BAYRAM MI, KÜLTÜREL MİRAS MI? Hıdırellez kelimesi, karada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır (a.s) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas (a.s) isimlerinin birleşmesinden türemiştir. İnanışa göre bu iki kutlu nebi, her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece bir gül ağacının altında veya su kenarında buluşurlar. Bu buluşma, doğanın canlanmasını, kışın bitip yazın başlamasını temsil eder. Ancak altını çizmek gerekir ki, Hıdırellez İslam dininin emrettiği veya Kuran'da yer alan dini bir bayram (Ramazan veya Kurban Bayramı gibi) değildir. Orta Asya Türk kültüründen, Anadolu ve Mezopotamya geleneklerine kadar uzanan, İslam öncesi dönemden de izler taşıyan mevsimlik bir bayramdır. Dolayısıyla Hıdırellez'i "dini bir ibadet" gibi görmek veya ona kutsiyet atfetmek yanlıştır. Sadece baharın gelişini kutlamak, komşularla bir araya gelmek ve piknik yapmak olarak algılandığında ise kültürel bir zenginliktir. REKLAM RİTÜELLER VE BATIL İNANÇ TEHLİKESİ Hıdırellez'in "günah" olup olmadığı tartışması, kutlamanın kendisinden ziyade, o gece yapılan ritüellerde düğümlenir. Gül ağacının dibine ev/araba resmi çizmek, keseye para koyup ağaca asmak, ateşten atlayınca hastalıklardan kurtulacağına inanmak... Eğer kişi, bu eylemleri yaparken "Bana evi Hızır verecek" veya "Bu ateş beni iyileştirecek" diye inanıyorsa, bu durum İslam'ın tevhid inancına ters düşer. Çünkü İslam'da şifa da, rızık da, mülk de sadece Allah'tan istenir ve Allah'tan beklenir.